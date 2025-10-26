छठ पर यूपी, बिहार और बंगाल जाने वाली ट्रेनों में जबरदस्त भीड़, स्लीपर कोच में पैर रखने की जगह नहीं 

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। नहाय खाय के साथ छठ पूजा की शुरुआत हो गई है। 28 अक्टूबर की सुबह उदीयमान सूर्य को अघ्र्य देने के साथ ही छठ पूजा संपन्न होगी। छठ पूजा पर घर पहुंचने के लिए शनिवार को भी बड़ी संख्या में प्रवासी यात्री अपने-अपने घरों की तरफ रवाना हुए। गुड़गांव स्टेशन होकर गुजरने वाली बिहार, बंगाल, यूपी की ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ देखने को मिली।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गुड़गांव स्टेशन से बिहार, यूपी, बंगाल की तरफ जाने वाली ट्रेनों की संख्या बहुत ही कम है। अधिकतर यात्री यूपी, बिहार, बंगाल की तरफ जाने के लिए दिल्ली के स्टेशनों से ट्रेनों का टिकट कराते हैं। इसलिए बड़ी संख्या में गुरुग्राम के यात्री दिल्ली के लिए भी सफर करते हैं। शनिवार को गुड़गांव से होकर यूपी, बिहार और बंगाल जाने के लिए ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ दिखाई दी। दोपहर पौने एक बजे दिल्ली से होकर मुरादाबाद तक जाने वाली पैसेंजर ट्रेन में यात्रियों के पैर रखने तक की जगह नहीं थी।

वहीं इसके बाद डेढ़ बजे गुजरी उदयपुर से न्यू जलपाईगुड़ी जाने वाली एक्सप्रेस और शाम साढ़े छह बजे पोरबंदर से मुजफ्फरपुर जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन में भी कुछ इसी तरह के हालात थे। स्लीपर और जनरल कोच में यात्रियों ने खड़े होकर यात्रा की। वहीं कई लोग ट्रेनों के गेट पर भी लटके दिखाई दिए।

बिहार, बंगाल, यूपी के बड़ी संख्या में युवा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा में काम करते हैं। छठ पूजा पर घर पहुंचने के लिए लोगों में जल्दबाजी दिखी। छोटी दूरी की ट्रेनों में यात्रा करने वाले कुछ यात्रियों ने कहा कि इस समय ट्रेनों में रिजर्वेशन मिल पाना असंभव होता है। टिकट न मिलने और ट्रेनों की सीधी उपलब्धता न होने से वह ट्रेनें बदल-बदलकर घर तक पहुंचेंगे।