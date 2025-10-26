 छठ पर सुरक्षा को लेकर गुरुग्राम पुलिस ने कसी कमर, घाटों पर भीड़ नियंत्रण के लिए 1000 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात 

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। दीपोत्सव के बाद गुरुग्राम पुलिस ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कमर कस ली है। इस बार छठ पर्व को लेकर गुरुग्राम पुलिस की विशेष तैनाती रहेगी। शहर समेत जिले के 26 स्थानों पर होने वाली छठ पूजा पर भीड़ नियंत्रण के लिए एक हजार से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।

छठ व्रती 27 अक्टूबर को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे। वहीं 28 अक्टूबर को उदयकालीन सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ व्रत की पूर्णाहुति होगी। घाटों और वेदियों को सजाया गया है। भगवान भास्कर की पूजा के लिए सोमवार शाम और मंगलवार सुबह दोनों ही दिन छठ घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ेंगे। भीड़ नियंत्रण के लिए गुरुग्राम पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी पुख्ता कर ली है।

पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई है। शहर के बसई तालाब, पालम विहार, शीतला माता मंदिर, खांडसा रोड शक्ति पार्क में 15 से 20 हजार श्रद्धालु हर साल पूजा के समय पहुंचते हैं। इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है।

कहां-कहां होगी पुलिस की तैनाती? शीतला माता पार्किंग, कन्हई गांव, लेबर चौक सेक्टर पांच, पंजीरी प्लांट सेक्टर पांच, ओम विहार सेक्टर 23, खांडसा रोड शक्ति पार्क, देवीलाल कालोनी, पटेल नगर, न्यू पालम विहार, कादीपुर कम्युनिटी सेंटर, भीमगढ़ खेड़ी, रायन एनक्लेव, बसई तालाब, स्नेह विहार भोंडसी, सूरत नगर फेज दो, वाटिका सेक्टर 82, मानेसर तालाब, सरस्वती एनक्लेव, सिलोखरा सेक्टर 51, राजेंद्रा पार्क, धनकोट, गढ़ी हरसरू, शिवा एन्क्लेव, काली मंदिर मानेसर, मारुति कुंज और देव नगर मारुति कुंज में एक हजार पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किए जाएंगे।