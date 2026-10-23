जनगणना 2027 की तैयारी तेज, घर बैठे स्व-गणना का मिलेगा विकल्प; मोबाइल एप से दर्ज कर सकेंगे डिटेल्स

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। जनगणना-2027 के दूसरे चरण में फरवरी 2027 से जनसंख्या गणना शुरू होगी। इससे पहले जनवरी से नागरिकों को घर बैठे स्व-गणना पोर्टल के माध्यम से अपने परिवार का विवरण दर्ज करने की सुविधा मिलेगी।

इसके बाद प्रगणक घर-घर जाकर जानकारी एकत्रित करेंगे। स्व-गणना करने वाले परिवारों के विवरणों का भी सत्यापन किया जाएगा। जनगणना के दौरान प्रत्येक व्यक्ति से निर्धारित प्रश्नावली के तहत 40 सवाल पूछे जाएंगे।

स्व-गणना पोर्टल से खुद दर्ज कर सकते हैं जानकारी

उपायुक्त उत्तम सिंह ने शुक्रवार को बताया कि जनगणना के दूसरे चरण की तैयारियों के तहत जिले में प्रशिक्षण और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नागरिक स्व-गणना पोर्टल se.census.gov.in के माध्यम से परिवार की जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे।

इसके बाद प्रगणक घर जाकर विवरणों का सत्यापन करेंगे। गणना के बाद पुनरीक्षण भी होगा, ताकि छूटे हुए परिवारों और व्यक्तियों की पहचान करने के साथ दर्ज आंकड़ों की संभावित त्रुटियों को दूर किया जा सके। मोबाइल एप से जुटेंगे आंकड़े जनगणना की प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संचालित होगी। प्रगणक स्मार्टफोन पर उपलब्ध मोबाइल एप के जरिए आंकड़े दर्ज करेंगे। वहीं, जनगणना प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली से कार्य की प्रगति और कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी।