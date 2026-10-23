गुरुग्राम में ई-रिक्शा चालक की दबंगई, किराये के विवाद में युवती को घसीटकर डंडे से पीटा; वीडियो वायरल 

डिजिटल डेस्क, गुरुग्राम। हरियाणा के गुरुग्राम में ऑटो के किराये को लेकर हुए विवाद के बीच एक युवती पर डंडे से हमला किए जाने का दावा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में सड़क किनारे ई-रिक्शा के पास हंगामा होता दिख रहा है। बताया जा रहा कि किराये को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक हो गया और ई रिक्शा ड्राइवर ने युवती पर डंडे से हमला कर दिया।