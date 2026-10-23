गुरुग्राम में ई-रिक्शा चालक की दबंगई, किराये के विवाद में युवती को घसीटकर डंडे से पीटा; वीडियो वायरल
गुरुग्राम में राये को लेकर हुए विवाद में एक ई-रिक्शा ड्राइवर ने युवती पर डंडे से हमला कर दिया। यह ...और पढ़ें
HighLights
गुरुग्राम में ऑटो किराये को लेकर हुआ विवाद।
ई-रिक्शा चालक ने युवती पर डंडे से किया हमला।
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल।
डिजिटल डेस्क, गुरुग्राम। हरियाणा के गुरुग्राम में ऑटो के किराये को लेकर हुए विवाद के बीच एक युवती पर डंडे से हमला किए जाने का दावा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में सड़क किनारे ई-रिक्शा के पास हंगामा होता दिख रहा है। बताया जा रहा कि किराये को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक हो गया और ई रिक्शा ड्राइवर ने युवती पर डंडे से हमला कर दिया।
गुरुग्राम में मामूली किराए के विवाद में एक ऑटो चालक द्वारा युवती पर डंडे से बेरहमी से हमला करना बेहद डरावना है। @GurgaonPolice से अनुरोध है कि मामले का तत्काल संज्ञान लेकर आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें। किसी भी हाल में ये आरोपी बचना नहीं चाहिए। @police_haryana— NCIB Headquarters (@NCIBHQ) October 23, 2026
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
वायरल वीडियो के मुताबिक गुरुग्राम में ई-रिक्शा के किराये को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद ई-रिक्शा ड्राइवर और युवती के बीच कहासुनी और हाथापाई हो गया।
इस दौरान ई रिक्शा ड्राइवर ने युवती पर ताबड़तोड़ डंडे बरसा दिए। फिलहाल, वायरल वीडियो से जुड़े इस मामले में लोगों ने पुलिस को सोशल मीडिया पर टैग कर शिकायत की है।