गुरुग्राम में जीएसटी इंस्पेक्टर रिश्वत लेते गिरफ्तार, नया रजिस्ट्रेशन देने के एवज में मांग रही थी 7 हजार रुपये

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। कारोबार शुरू करने के लिए जरूरी जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया में रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है। हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की गुरुग्राम यूनिट ने जीएसटी विभाग की महिला इंस्पेक्टर श्रुति रानी को सात हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है।

आरोप है कि कारोबारी की फाइल आगे बढ़ाने और जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के बदले रिश्वत मांगी गई थी। फाइल आगे बढ़ाने के लिए मांगी रिश्वत एसीबी के अनुसार, एक स्थानीय कारोबारी ने अपनी फर्म के लिए नए जीएसटी नंबर को लेकर आवेदन किया था। आरोप है कि आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद पंजीकरण से जुड़ी फाइल आगे नहीं बढ़ाई जा रही थी।