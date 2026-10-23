दरारों ने बजाई खतरे की घंटी, गुरुग्राम में 16 परिवारों को पुलिस ने थमाया नोटिस; मकान खाली करने का अल्टीमेटम

संजय गुलाटी, गुरुग्राम। गुरुग्राम सेक्टर-31 में मकान नंबर 769 में दरारें आने और इमारत झुकने के बाद खतरे की घंटी बज गई है। अनहोनी की आशंका के बीच यहां रहने वाले लोग अब धीरे-धीरे अपने घर खाली कर दूसरी जगह शिफ्ट होने लगे हैं।

मकान के चारों फ्लोर से सामान निकाला जा रहा है। गोपाल कृष्ण, अमित समेत अन्य लोग भी अपना सामान समेटने में जुटे हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मकान नंबर 769 के अलावा 764, 768 और 771 को भी खाली कराने के निर्देश दिए हैं।

जल्द घर खाली करने का दिया अल्टीमेटम इन चारों मकानों में रहने वाले 16 परिवारों लोगों को नोटिस जारी कर जल्द घर खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों को एहतियात बरतने और मकान खाली करने की हिदायत दे रही है।