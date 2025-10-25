बैरिकेड तोड़कर पुलिस टीम की तरफ दौड़ाई गाड़ी, चालक गिरफ्तार; सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज

संवाद सहयोगी, जागरण (पटौदी)। थाना पुलिस ने सरकारी ड्यूटी में बाधा डालने वाले एक आरोपी को काबू किया है। आरोपित ने शराब के नशे में वाहन चलाते हुए नाका ड्यूटी पर तैनात पुलिस टीम पर कार चढ़ाने की कोशिश की थी। पुलिस प्रवक्ता के मुतबिक 23 अक्टूबर की रात करीब साढ़े नौ बजे पटौदी शहर की चौकी की पुलिस टीम नाका ड्यूटी पर मौजूद थी।

इसी दौरान बिलासपुर की ओर से तेज रफ्तार में आती एक स्विफ्ट कार को पुलिस ने रुकने का इशारा किया। चालक ने गाड़ी को तेज रफ्तार से भगाते हुए बैरिकेड तोड़ दी और सामने खड़ी पुलिस टीम को भी टक्कर मारने की कोशिश की।