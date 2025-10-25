बैरिकेड तोड़कर पुलिस टीम की तरफ दौड़ाई गाड़ी, चालक गिरफ्तार; सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज
पुलिस ने एक ऐसे ड्राइवर को गिरफ्तार किया है जिसने बैरिकेड तोड़कर पुलिस टीम की ओर गाड़ी चलाने की कोशिश की। आरोपी के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ड्राइवर ने ऐसा क्यों किया और उसके पीछे क्या मकसद था।
संवाद सहयोगी, जागरण (पटौदी)। थाना पुलिस ने सरकारी ड्यूटी में बाधा डालने वाले एक आरोपी को काबू किया है। आरोपित ने शराब के नशे में वाहन चलाते हुए नाका ड्यूटी पर तैनात पुलिस टीम पर कार चढ़ाने की कोशिश की थी। पुलिस प्रवक्ता के मुतबिक 23 अक्टूबर की रात करीब साढ़े नौ बजे पटौदी शहर की चौकी की पुलिस टीम नाका ड्यूटी पर मौजूद थी।
इसी दौरान बिलासपुर की ओर से तेज रफ्तार में आती एक स्विफ्ट कार को पुलिस ने रुकने का इशारा किया। चालक ने गाड़ी को तेज रफ्तार से भगाते हुए बैरिकेड तोड़ दी और सामने खड़ी पुलिस टीम को भी टक्कर मारने की कोशिश की।
पुलिस टीम ने घेराबंदी कर वाहन को रुकवाया तो चालक से शराब के नशे में था। पूछताछ में आरोपी ने खुद की पहचान तेलपुरी निवासी राजबीर के रूप में बताई। आरोपित ने नशे की हालत में पुलिस कर्मियों को टक्कर मारने की कोशिश करने के साथ ही सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई। पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।
