गुरुग्राम के बंधवाड़ी टोल प्लाजा पर तड़के दो जगह लगी आग, टायर फटने से ट्रॉला धू-धूकर जला; 4 वाहन जलकर खाक

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम के बंधवाड़ी टोल प्लाजा के पास शुक्रवार तड़के 4:33 बजे एक ट्रॉले के पिछले टायरों में अचानक आग लग गई। टायरों में आग तेजी से फैलते देख ड्राइवर ने सूझबूझ का परिचय दिया और वाहन को तुरंत सड़क किनारे खड़ा कर दमकल विभाग को सूचित किया।

सेक्टर-29 दमकल केंद्र से पहुंची टीम ने समय रहते आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। दमकलकर्मी सुनील कुमार के मुताबिक हादसे में ट्रॉले के चार टायर जल गए, लेकिन वाहन के बाकी हिस्से को बचा लिया गया और ड्राइवर पूरी तरह सुरक्षित है।

कादरपुर की पार्किंग में इलेक्ट्रिक स्कूटी में शॉर्ट सर्किट से आग एक अन्य घटना में कादरपुर की सोहन नगर कॉलोनी स्थित एक मकान की पार्किंग में रात को अचानक आग लग गई। आशंका जताई जा रही है कि पार्किंग में खड़ी एक इलेक्ट्रिक स्कूटी में शॉर्ट सर्किट होने से यह आग लगी थी। देखते ही देखते आग ने आसपास खड़े तीन अन्य वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया।