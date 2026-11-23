आदित्य राज, गुरुग्राम। गुरुग्राम के सेक्टर-37सी स्थित आशियारा अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के आवंटियों ने रविवार को परियोजना में निर्माण कार्य की धीमी गति और फ्लैटों का कब्जा नहीं मिलने के विरोध में धरना-प्रदर्शन किया।

रेणुका ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से विकसित की जा रही इस परियोजना में कुल 992 फ्लैट हैं। इनमें पहले चरण के 716 और दूसरे चरण के 276 फ्लैट शामिल हैं।

आवंटियों ने लगाए कई आरोप..

आवंटियों का आरोप है कि वर्ष 2018 में शुरू हुई परियोजना निर्धारित समयसीमा से काफी पीछे चल रही है। पहले चरण के कई आवंटी वर्ष 2022 में ही फ्लैट की पूरी कीमत का भुगतान कर चुके हैं।