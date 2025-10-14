Language
    गृहमंत्री अमित शाह बोले- NSG कमांडो देंगे आतंकी हमलों का फौरन जवाब, 142 करोड़ की लागत से बनेगा नया ट्रेनिंग सेंटर

    By Vinay Trivedi Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 07:35 PM (IST)

    केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि एनएसजी कमांडो आतंकी हमलों का तुरंत जवाब देंगे। सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। अयोध्या में 142 करोड़ रुपये की लागत से एनएसजी का एक नया सेंटर बनेगा। एनएसजी को आधुनिक हथियारों और तकनीक से लैस किया जा रहा है। अमित शाह ने एनएसजी के जवानों की बहादुरी की सराहना की।

    केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह। फाइल फोटो

    विनय त्रिवेदी, गुरुग्राम। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने और जवानों को प्रशिक्षण देने के लिए देशभर में अब छह स्थानों पर ट्रेनिंग दी जाएगी। अयोध्या में भी एनएसजी का हब बनाया जा रहा है। अब तक मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद में हब बने हुए हैं। जम्मू टास्क फोर्स के बाद अब जल्द ही अयोध्या में भी एनएसजी का हब बनकर तैयार हो जाएगा। इन जगहों पर एनएसजी के कमांडो 365 दिन और 24 घंटे तैनात रहेंगे।

    आतंकी हमलों का देंगे त्वरित जवाब

    केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि इन सेंटर्स के इर्द-गिर्द एक जोन तय कर लिया जाएगा। देश के छह जोन के जवान आने वाले किसी भी आतंकी हमलों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। हमेशा देश की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। मानेसर हेडक्वार्टर में एनएसजी और देशभर के राज्य पुलिस के आतंक विरोधी दस्तों की ट्रेनिंग और उनकी फिटनेस के लिए काम होता रहेगा

    एनएसजी के काम में होगा बदलाव

    एनएसजी के 41वें स्थापना दिवस समारोह में मानेसर स्थित एनएसजी कैंपस में आयोजित समारोह में शाह ने कहा कि पूरा देश एनएसजी की बहादुरी, वीरता और समर्पण पर नाज करता है। आने वाले दिनों में एनएसजी के काम में भी बहुत बड़ा बदलाव किया जाएगा।

    शाह ने कहा कि सर्वत्र, सर्वाेत्तम और सुरक्षा इन तीन सूत्रों को लेकर समर्पण, साहस और राष्ट्रभक्ति को अपना गुण बनाकर एनएसजी ने चार दशकों से इस देश में ऑर्गनाइज क्राइम, टेरेरिज्म के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। आज हम सभी ने जो प्रदर्शन देखा है, उसे देखकर यह संतोष होता है कि हमारी सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई बहुत सुरक्षित हाथों में है।

    एनएसजी ने सुरक्षा, सर्वोत्तम, सवत्र के मंत्र को जमीन पर उतारते हुए 1984 से आपरेशन अश्वमेघ, आपरेशन बृजशक्ति, आपरेशन ढांगू, अक्षरधाम का हमला, मुंबई का हमला और कई सारे राष्ट्रीय संकटों के दौरान बहादुरी से राष्ट्र को सुरक्षित किया है।

    टेरर फंडिंग की हो रही जांच

    अमित शाह ने कहा कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टालरेंस की नीति देश ने अपनाई। 2019 से लगातार एक के बाद कदम उठाए जा रहे हैं, जो देश को आतंकवादी खतरों से बचाते हैं। यूएपीए और एनआईए एक्ट में अमेंडमेंट किया। पीएमएलए, ईडी को टेरर ग्रुपों की टेरर फंडिंग की जांच के लिए एक्टिव किया। साइंटिफिक जांच का सिस्टम बनाया गया।

    अदालतों में लूप होल्स भरे गए

    सीसीटीएनएस से देशभर की जांच एजेंसियों के साथ पूरे देश का डाटा साझा करने की शुरुआत की। तीन नए अपराधी कानूनों में पहली बार टेरेरिज्म व्याख्यायित कर अदालतों में जो लूप होल्स फोल्स थे, वो छिद्र भी भरे गए। अब तक 57 से ज्यादा व्यक्तियों और कई ऑर्गेनाइजेशन को टेरेरिस्ट आर्गेनाइजेशन घोषित कर उनकी गतिविधियों पर रोक लगाई गई।

    हर संकट में सेना ने दिखाया शौर्य

    अनुच्छेद 370 हटाने से लेकर, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और आपरेशन सिंदूर से इनके मर्म स्थान पर आघात किया गया। आतंकवादी कहीं पर भी छिपे हों, कितनी भी मजबूती से छिपाने की कोशिश की हो, हमारे जवानों ने इन तीनों आपरेशन के माध्यम से यह तय कर दिया है कि आतंकियों को दुनिया में कहीं पर भी छिपने की जगह नहीं मिल सकती है।

    देश का विश्वास सुरक्षा एजेंसियों ने जीता

    भारत की सुरक्षा फोर्स, सुरक्षा एजेंसियां पाताल से भी खोजकर आतंकियों को दंड देंगी। आपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पर हमला करने की जहां से व्यूहरचना की गई, वह पाकिस्तानी टेरर ग्रुप के हेडक्वार्टर को ध्वस्त किया गया। लांचिंग पैड को ध्वस्त किया गया। ऑपरेशन महादेव के माध्यम से देश का विश्वास सुरक्षा एजेंसियों ने जीता।

    770 से ज्यादा स्थानों का डाटा बैंक तैयार

    केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एनएसजी ने चार दशक की अपनी यात्रा में देश के 770 से ज्यादा महत्वपूर्ण स्थानों, इमारतों, धार्मिक स्थानों, जलमार्गों, देश की संसद, अस्पतालों का जायजा लिया और वहां डाटा बैंक तैयार किया है। आतंकी हमलों की स्थिति में ये डाटा बैंक बहुत कारगर साबित होगा। महाकुंभ हो और चाहे पुरी की रथ यात्रा, सभी मोर्चे पर एनएसजी जवान सुरक्षा का प्रतीक बने। आने वाले दिनों में एनएसजी को अत्याधुनिक बनाएंगे।

    स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास

    गृह मंत्री ने एनएसजी मुख्यालय में स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर (एसओटीसी) का शिलान्यास किया। 142 करोड़ की लागत से आठ एकड़ भूमि में एसओटीसी बनाया जाएगा। इसमें कमांडो को अत्याधुनिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

    यहां देशभर की पुलिस के आतंक विरोधी दस्तों को भी आतंकवाद के खिलाफ प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिलान्यास के दौरान शाह ने कहा कि इतने विशाल देश में केवल केंद्र सरकार आतंकवाद का सामना नहीं करती, देश की सभी राज्य सरकारें, राज्य पुलिस के विशेष दस्ते, एनएसजी व बाकी सभी सीएपीएफ के दस्ते के साथ मिलकर सुरक्षित कर रहे हैं।

    पांच साल में साढ़े छह करोड़ पौधे लगाए

    शाह ने कहा कि 2019 से लेकर अब तक पौधरोपण अभियान में सीएपीएफ के जवानों ने छह करोड़ 50 लाख पौधे लगाकर देश की हरियाली को जीवित रखने का काम किया है। जब ये अभियान शुरू किया गया, तब कई लोगों के मन में सवाल थे कि यह कैसे चलेगा, जिनका काम हथियार लेकर देश की सुरक्षा करना है, वह देश के पर्यावरण को सुरक्षित कर पाएंगे लेकिन सभी जवानों ने अपने बच्चों की तरह पौधों को पाला पोषा और बड़ा किया।

    इससे पर्यावरण को सुरक्षित करने में बड़ा योगदान मिला। इस मौके पर हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, सूचना ब्यूरो के निदेशक तपन कुमार ढेका, एनएसजी महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन समेत बड़ी संख्या में एनएसजी अधिकारी, पुलिस अधिकारी व उनके परिवार के लोग मौजूद रहे।

