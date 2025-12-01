AIIMS से गुरुग्राम एक्सप्रेसवे की DPR जल्द तैयार करने के निर्देश, 2 घंटे का सफर अब सिर्फ 30 मिनट में

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। एम्स से गुरुग्राम वाया महिपालपुर एक्सप्रेसवे बनाने के लिए डीपीआर तैयार करने की जिम्मेदारी आरसीटी नामक कंपनी को सौंपी गई है। डेढ़ से दो महीने में कंपनी रिपोर्ट सौंप देगी। रिपोर्ट से तय होगा कि एक्सप्रेसवे कहां तक भूमिगत एवं कहां एलिवेटेड होगा। डीपीआर बनते ही एक्सप्रेसवे बनाने की दिशा में कार्रवाई तेज कर दी जाएगी।

25-30 मिनट की हो जाएगी दूरी इसके बनने से 25 से 30 मिनट में लोग एम्स से गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड पर पहुंच जाएंगे। अभी दो घंटे लग जाते हैं। एम्स से गुरुग्राम में सिरहौल बार्डर तक पहुंचने में कम से कम डेढ़ घंटे लग जाते हैं। दिल्ली-गुरुग्राम के बीच कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने एम्स से गुरुग्राम वाया महिपालपुर लगभग 30 किमी लंबा एक्सप्रेसवे बनाने की योजना बनाई है।