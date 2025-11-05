फरीदाबाद में बल्लू पहलवान की हत्या मामले में अधिवक्ता गिरफ्तार, STF ने की कार्रवाई
फरीदाबाद में सूरजभान उर्फ बल्लू पहलवान की हत्या के मामले में एसटीएफ गुरुग्राम ने दिल्ली के एक अधिवक्ता विक्रम को गिरफ्तार किया है। सूरजभान की पत्नी ने गैंगस्टर कपिल सांगवान के शूटरों पर हत्या का आरोप लगाया था। अब तक नौ आरोपित गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि कुछ फरार हैं। विक्रम पर शूटरों को पैसे पहुंचाने और साजिश में शामिल होने का आरोप है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। फरीदाबाद के सेक्टर आठ थाना क्षेत्र में 31 जनवरी 2024 को सूरजभान उर्फ बल्लू पहलवान की हत्या के मामले में एसटीएफ गुरुग्राम की टीम ने बीते दिनों दिल्ली के एक अधिवक्ता को गिरफ्तार किया है।
एसटीएफ ने अधिवक्ता की पहचान बहादुरगढ़ के रहने वाले विक्रम के रूप में की है। हालांकि, इस गिरफ्तारी के बारे में एसटीएफ ने सार्वजनिक रूप से कोई सूचना नहीं दी थी। दिल्ली में बार एसोसिएशन की तरफ से गिरफ्तारी का विरोध जताने पर एसटीएफ ने गिरफ्तारी का कारण जरूर बताया है।
एसटीएफ के अनुसार सूरजभान की पत्नी रज्जो देवी ने हत्या के मामले में केस दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि उनके पति की गैंग्स्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में अब तक नौ आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जबकि कुछ अन्य आरोपित अभी भी फरार हैं और आगे की जांच जारी है।
हत्याकांड में शूटर नकुल सांगवान उर्फ दीपक और अतुल गुलिया अभी भी फरार हैं। बीते दिनों एसटीएफ ने इस मामले में एक आरोपिसत नितिन उर्फ अप्पू को पकड़ा था। उससे पूछताछ में आरोपित विक्रम का नाम सामने आया था।
अप्पू से पूछताछ में पता चला था कि गैंगस्टर कपिल उर्फ नंदू के निर्देश पर उसने आरोपित हथियार सप्लायर सचिंदर उर्फ मोना को एक राशि और आरोपित विक्रम को एक और राशि शूटरों तक पहुंचाने के लिए दी थी।
गैंगस्टर नंदू के कहने पर आरोपित विक्रम ने हत्या के बाद शूटर अतुल और नकुल को यह राशि सौंपी थी। यह भी पता चला कि विक्रम को बल्लू उर्फ पहलवान की हत्या की साजिश की भी जानकारी थी और उसने सह-आरोपी नितिन उर्फ अप्पू और गैंगस्टर कपिल उर्फ नंदू के बीच रसद सहायता के लिए संपर्क स्थापित करने में मदद की थी।
