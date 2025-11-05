फरीदाबाद में बल्लू पहलवान की हत्या मामले में अधिवक्ता गिरफ्तार, STF ने की कार्रवाई

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। फरीदाबाद के सेक्टर आठ थाना क्षेत्र में 31 जनवरी 2024 को सूरजभान उर्फ बल्लू पहलवान की हत्या के मामले में एसटीएफ गुरुग्राम की टीम ने बीते दिनों दिल्ली के एक अधिवक्ता को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ ने अधिवक्ता की पहचान बहादुरगढ़ के रहने वाले विक्रम के रूप में की है। हालांकि, इस गिरफ्तारी के बारे में एसटीएफ ने सार्वजनिक रूप से कोई सूचना नहीं दी थी। दिल्ली में बार एसोसिएशन की तरफ से गिरफ्तारी का विरोध जताने पर एसटीएफ ने गिरफ्तारी का कारण जरूर बताया है।

एसटीएफ के अनुसार सूरजभान की पत्नी रज्जो देवी ने हत्या के मामले में केस दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि उनके पति की गैंग्स्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में अब तक नौ आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जबकि कुछ अन्य आरोपित अभी भी फरार हैं और आगे की जांच जारी है।