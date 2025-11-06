गुरुग्राम में पांच दिनों में दिल्ली जाने वाले 213 बीएस तीन कामर्शियल वाहन रोके गए।

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। शहर में बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली और गुरुग्राम प्रशासन भी कदम उठा रहा है। एक नवंबर से दिल्ली में बीएस तीन कामर्शियल वाहनों पर लगाई गई रोक गुरुवार को भी जारी रही है। दिल्ली गुरुग्राम सिरहौल बार्डर पर गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात रहकर वाहनों की जांच करते दिखाई दिए।

गुरुवार को पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पांच दिनों में 213 बीएस तीन कामर्शियल वाहनों को बार्डर से वापस भेजा गया। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने पर ग्रैप का द्वितीय चरण लागू किया गया है। इसको देखते हुए दिल्ली में पूरी तरह से बीएस तीन कामर्शियल वाहनों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। गुरुग्राम ट्रैफिक डीसीपी ने भी एक नवंबर से पहले सभी अधीनस्थों के साथ बैठक कर इसके निर्देश दिए थे।