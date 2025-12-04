Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पूरे हरियाणा के 11.72 लाख छात्रों ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, की ये बड़ी मांग; अमेजिंग रिकॉर्ड्स में हुआ शामिल

    By Varun Trivedi Edited By: Sonu Suman
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 04:49 PM (IST)

    गुरुग्राम में हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में, 11.72 लाख विद्यार्थियों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को खादी को ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    खादी को बढ़ावा देने के लिए लिखे गए पत्रों को इंडिया बुक ऑफ अमेजिंग रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा सीआर मॉडल पब्लिक स्कूल, सेक्टर-32 में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पूरे हरियाणा के 3610 सरकारी एवं निजी स्कूलों के 11,72,129 विद्यार्थियों ने खादी को बढ़ावा देने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए धन्यवाद पत्रों को इंडिया बुक ऑफ अमेजिंग रिकार्ड में स्थान मिला।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डा. बलप्रीत सिंह उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि खादी केवल वस्त्र नहीं, बल्कि क्रांति है। यह आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान और संस्कृति की पहचान है।

    उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम न केवल खादी के महत्व को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में मील का पत्थर साबित हुआ है, बल्कि हरियाणा को राष्ट्रीय पटल पर एक नई पहचान भी दिलाता है। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत गणेश वंदना और हरियाणवी नृत्य से हुई, जिसने मुख्य एवं विशिष्ट अतिथियों का मन मोह लिया।

    मंच का संचालन नगर निगम गुरुग्राम के स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर कुलदीप हिन्दुस्तानी ने किया। इस दौरान विशिष्ट अतिथियों में स्कूल की एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन व पूर्व सैन्य अधिकारी मेजर जनरल डा. रणजीत सिंह, नगर निगम गुरुग्राम से कर्नल संजय पांडे, प्रिंसिपल डा. नरेंद्र सिंह डबास एवं प्रियंका यादव समेत अन्य लोग मौजूद रहे।