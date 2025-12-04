पूरे हरियाणा के 11.72 लाख छात्रों ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, की ये बड़ी मांग; अमेजिंग रिकॉर्ड्स में हुआ शामिल

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा सीआर मॉडल पब्लिक स्कूल, सेक्टर-32 में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पूरे हरियाणा के 3610 सरकारी एवं निजी स्कूलों के 11,72,129 विद्यार्थियों ने खादी को बढ़ावा देने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए धन्यवाद पत्रों को इंडिया बुक ऑफ अमेजिंग रिकार्ड में स्थान मिला।

कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डा. बलप्रीत सिंह उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि खादी केवल वस्त्र नहीं, बल्कि क्रांति है। यह आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान और संस्कृति की पहचान है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम न केवल खादी के महत्व को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में मील का पत्थर साबित हुआ है, बल्कि हरियाणा को राष्ट्रीय पटल पर एक नई पहचान भी दिलाता है। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत गणेश वंदना और हरियाणवी नृत्य से हुई, जिसने मुख्य एवं विशिष्ट अतिथियों का मन मोह लिया।