फतेहाबाद: करंट लगने से युवक की मौत, मौके पर मिलीं शराब की खाली बोतलें

संवाद सूत्र, भट्टू कलां (फतेहाबाद)। भट्टू कलां में आदमपुर रोड स्थित रेलवे फाटक के नजदीक अवैध रूप से चल रहे शराब परोसने के अहाते में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। यहां एक दुकान की छत पर शराब का सेवन कर रहे युवक की हाई वोल्टेज तारों की चपेट में आने से मौत हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घटना शनिवार रात की बताई जा रही है। जानकारी अनुसार भट्टूकलां निवासी करीब 27 वर्षीय राहुल अपने दो साथियों के साथ दुकान की छत पर चढ़ा हुआ था। जहां शराब की खाली बोतलें और गिलास भी पड़े मिले। इसी दौरान छत से कुछ ऊंचाई पर गुजर रही हाई वोल्टेज तारों के संपर्क में आने से वह बुरी तरह झुलस गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

दुकान के नीचे चिकन शाप संचालक ने बताया कि मृतक राहुल व उसके दो साथियों ने उससे अंडा भुर्जी और चिकन लिया था और इसके बाद वे छत पर जाकर बैठ गए थे। बताया जा रहा है कि जिस दुकान की छत पर युवक चढ़े थे, वहीं अवैध रूप से शराब परोसने का अहाता चल रहा है, जहां अक्सर भीड़ जुटने की शिकायतें मिलती रहती हैं। मृतक राहुल खेती-बाड़ी का काम करता था और विवाहित था। उसके पीछे तीन वर्षीय एक बेटा है। घटना के बाद इलाके में गहरी संवेदना के साथ-साथ अवैध आहते की कार्यप्रणाली को लेकर लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है।