फतेहाबाद सड़क हादसे में युवक की मौत, बहन ने चाचा पर लगाया हत्या का आरोप

संवाद सूत्र, भट्टू कलां। गांव पीलीमंदोरी व गदली के बीच सड़क दुर्घटना में घायल 28 वर्षीय राजेश कुमार ने करीब 19 दिन उपचाराधीन रहने के बाद अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ दिया।

मृतक की बहन संतोष ने भट्टूकलां थाने में शिकायत देकर राजेश के चाचा रामकुमार और दो अन्य पर हत्या का आरोप लगाया। उसने कहा कि आरोपितों ने घायल होने की सूचना नहीं दी और जमीन के बकाया हिस्से की राशि भी नहीं चुकाई।