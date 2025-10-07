फतेहाबाद सड़क हादसे में युवक की मौत, बहन ने चाचा पर लगाया हत्या का आरोप
फतेहाबाद के पीलीमंदोरी गांव में सड़क हादसे में घायल राजेश कुमार की 19 दिन बाद मौत हो गई। मृतक की बहन ने राजेश के चाचा और दो अन्य पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करने की बात कही है।
संवाद सूत्र, भट्टू कलां। गांव पीलीमंदोरी व गदली के बीच सड़क दुर्घटना में घायल 28 वर्षीय राजेश कुमार ने करीब 19 दिन उपचाराधीन रहने के बाद अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ दिया।
मृतक की बहन संतोष ने भट्टूकलां थाने में शिकायत देकर राजेश के चाचा रामकुमार और दो अन्य पर हत्या का आरोप लगाया। उसने कहा कि आरोपितों ने घायल होने की सूचना नहीं दी और जमीन के बकाया हिस्से की राशि भी नहीं चुकाई।
थाना प्रभारी राधेश्याम ने बताया कि पुलिस ने एक्सीडेंटल केस दर्ज कर उचित कार्रवाई की थी। अब तीन डाक्टरों की मेडिकल टीम द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी।
