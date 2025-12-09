Language
    फतेहाबाद में पश्चिमी हवा चलने से बढ़ा दिन का तापमान, 15 दिसंबर से शीतलहर; गेहूं की फसल पर मंडराया पाले का खतरा

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 02:59 PM (IST)

    फतेहाबाद में पश्चिमी हवा चलने से दिन का तापमान बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार, 15 दिसंबर से शीतलहर चलने की संभावना है जिससे तापमान में गिरावट आएगी। ...और पढ़ें

    दिन के समय चली पश्चिमी हवा, दो दिन बाद बदलेगा मौसम (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। जिले में पिछले दो दिनों से मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। मंगलवार को दिन के समय पश्चिमी हवा सक्रिय होने से दिन के तापमान में बढ़ोतरी व रात के समय तापमान में कमी देखने को मिली है।

    मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक जिले में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है, जिसके बाद 11–12 दिसंबर से मौसम में एक बार फिर परिवर्तन देखने को मिलेगा।

    वहीं 15 दिसंबर के बाद उत्तर भारत में शीतलहर और सर्द हवाओं के सक्रिय होने की संभावना जताई गई है, जिससे रात का तापमान तेजी से नीचे आ सकता है। अधिकतम तापमान 26 व न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।

    मंगलवार सुबह हल्की धुंध और नमी के बीच सामान्य ठंडक बनी रही, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही पश्चिमी हवाएं चलने लगीं, जिससे अधिकतम तापमान सामान्य से 1–2 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया।

    दोपहर बाद धूप खिली, जिसने ठंड के असर को कुछ हद तक कम कर दिया। मौसम में इस परिवर्तन का असर किसानों और आमजन दोनों पर दिखाई दिया। जहां खेतों में नमी बढ़ी है, वहीं लोगों को दिन के समय हल्की गर्माहट महसूस हुई।

    मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ की गतिविधि अभी कमजोर है, जिसके कारण मैदानी इलाकों में तापमान में अधिक गिरावट नहीं हो पा रही। हालांकि उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं अगले कुछ दिनों में सक्रिय होंगी, जिससे तापमान में कमी देखने को मिलेगी।

    लगातार तापमान गिरने से ठंड बढ़ रही है। ऐसे में फसलों को फायदा हो सकता है। कृषि विभाग के अधिकारियों की माने रबी की फसल ठंड अधिक मानती है। जितनी अधिक ठंड पड़ेगी सरसों व गेहूं की फसलों को फायदा होगा।

    अगर पाला जमा तो नुकसान हो सकता है। ऐसे में किसानों ने गेहूं की फसल में पहली सिंचाई भी शुरू कर दी है। बिजाई के 21 दिन बाद सिंचाई करनी जरूरी है। अगर सिंचाई नहीं करेंगे तो बढ़ोतरी रूक जाएगी।

    तिथि न्यूनतम तापमान (°C) अधिकतम तापमान (°C)
    5 दिसंबर 5.8 25
    6 दिसंबर 6 25
    7 दिसंबर 7 25
    8 दिसंबर 7 26
    9 दिसंबर 8 26


    बदलते मौसम में ये रखे ध्यान
    -सुबह व शाम के समय गर्म कपड़े पहने।
    -ऐसे मौसम में बच्चों का ध्यान रखे।
    -अगर बच्चा बीमार है तो चिकित्सकों के पास जरूरत लेकर जाए।
    -ठंडी चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

    बाल रोग विशेषज्ञ डॉ समीर टूटेजा ने कहा कि बच्चों के अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम होती है। ऐसे में बीमार भी अधिक होते है। सर्दी, जुकाम व बुखार होने के बाद तुरंत चिकित्सकों के पास जाना चाहिए।