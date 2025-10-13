CIA फतेहाबाद की बड़ी कार्रवाई, 26 किलो के साथ दो आरोपितों को दबोचा; गुप्त सूचना के आधार पर लिया एक्शन 

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। सीआईए फतेहाबाद पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए दो आरोपितों को 26 किलोग्राम डोडा पोस्त के साथ काबू किया। सीआईए फतेहाबाद प्रभारी उपनिरीक्षक वेदपाल ने बताया कि एएसआई बसंत सिंह और अपराध जांच शाखा टीम थाना क्षेत्र में मौजूद थे, तभी मुखबिर की सूचना मिली कि दिनेश और देवा राम निवासी जिला जोधपुर (राजस्थान) एक सफेद रंग की वरना कार में डोडा पोस्त लेकर हिसार से फतेहाबाद की ओर आ रहे हैं।