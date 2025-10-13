Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    CIA फतेहाबाद की बड़ी कार्रवाई, 26 किलो के साथ दो आरोपितों को दबोचा; गुप्त सूचना के आधार पर लिया एक्शन 

    By Vinod Kumar Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 05:15 PM (IST)

    फतेहाबाद सीआईए पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए दो तस्करों को 26 किलोग्राम डोडा पोस्त के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी, जो राजस्थान के जोधपुर जिले के रहने वाले हैं, वरना कार में डोडा पोस्त लेकर हिसार से फतेहाबाद आ रहे थे। पुलिस ने नेशनल हाईवे-9 पर नाकाबंदी करके उन्हें पकड़ा। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे इसे हिसार में बेचने वाले थे।

    prefferd source google
    Hero Image

    दो आरोपितों को 26 किलोग्राम डोडा पोस्त के साथ किया गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। सीआईए फतेहाबाद पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए दो आरोपितों को 26 किलोग्राम डोडा पोस्त के साथ काबू किया। सीआईए फतेहाबाद प्रभारी उपनिरीक्षक वेदपाल ने बताया कि एएसआई बसंत सिंह और अपराध जांच शाखा टीम थाना क्षेत्र में मौजूद थे, तभी मुखबिर की सूचना मिली कि दिनेश और देवा राम निवासी जिला जोधपुर (राजस्थान) एक सफेद रंग की वरना कार में डोडा पोस्त लेकर हिसार से फतेहाबाद की ओर आ रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सूचना पर पुलिस ने बडोपल स्थित नेशनल हाईवे-9 पर नाकाबंदी की। थोड़ी देर बाद बताई गई गाड़ी मौके पर दिखाई दी, जिसे रोककर तलाशी ली गई। कार की पिछली सीट पर रखे काले रंग के प्लास्टिक कट्टे से 26 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपितों ने स्वीकार किया कि यह डोडा पोस्त वे हिसार क्षेत्र में बेचने के लिए ला रहे थे और मिलने वाली राशि को आपस में बांटने का इरादा था।