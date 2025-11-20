फतेहाबाद: मकान निर्माण के दौरान गिरा लेंटर, व्यक्ति की दर्दनाक मौत
रतिया के बबनपुर गांव में मकान निर्माण के दौरान दीवार और लेंटर गिरने से 52 वर्षीय रामफल की दुखद मौत हो गई। वह पुराने मकान को गिराकर नया बना रहे थे। दीवार तोड़ते समय हादसा हुआ, जिसमें वह मलबे में दब गए। अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। रामफल अपने परिवार में पत्नी, दो बेटे और दो बेटियां छोड़ गए हैं।
संवाद सूत्र, रतिया। गुरुवार दोपहर रतिया उपमंडल के गांव बबनपुर में मकान निर्माण के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 52 वर्षीय रामफल की दीवार और लेंटर गिरने से मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के पिता छोटा राम के बयान पर इत्तेफाकिया कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया है।
मृतक के पिता ने बताया कि वे पिछले कई दिनों से पुराने मकान को गिराकर नया निर्माण कर रहे थे। गुरुवार को रामफल कमरे के अंदर दीवार तोड़ने का काम कर रहा था, जबकि अन्य परिवारजन बाहर ही थे। तभी अचानक दीवार का बड़ा हिस्सा भरभराकर गिर गया और साथ ही छत का लेंटर भी ढह पड़ा।
रामफल भारी मलबे के नीचे दब गया। शोर सुनकर परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उसे तुरंत निकलकर रतिया के सरकारी अस्पताल ले गए, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रामफल अपने पीछे दो बेटे, दो बेटियां और पूरा परिवार छोड़ गया है।
