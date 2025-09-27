फतेहाबाद में सड़क हादसे में युवक की दर्दनाक मौत, दो छोटे बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

टोहाना के गांव ललोदा में 38 वर्षीय सतवीर की सड़क हादसे में मौत हो गई। वह डांगरा से घर लौट रहा था जब बिढाईखेड़ा मोड़ पर उसकी गाड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉला से टकरा गई। सतवीर को अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। सतवीर विवाहित था और उसके दो बच्चे हैं। वह गांव में बिजली की दुकान चलाता था।

संवाद सहयोगी, टोहाना। गांव ललोदा निवासी 38 वर्षीय सतवीर की शनिवार को हुए सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब सतवीर अपनी गाड़ी में सवार होकर गांव डांगरा से अपने घर ललोदा लौट रहा था।

जानकारी के अनुसार, जब उसकी गाड़ी बिढाईखेड़ा मोड़ के पास पहुंची, तो सड़क पर खड़े एक ट्रैक्टर-ट्राला से टकरा गई। उस समय ट्रॉला पर धान का भूसा लोड किया जा रहा था। अचानक हुई टक्कर में सतवीर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।