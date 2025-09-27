फतेहाबाद में सड़क हादसे में युवक की दर्दनाक मौत, दो छोटे बच्चों के सिर से उठा पिता का साया
टोहाना के गांव ललोदा में 38 वर्षीय सतवीर की सड़क हादसे में मौत हो गई। वह डांगरा से घर लौट रहा था जब बिढाईखेड़ा मोड़ पर उसकी गाड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉला से टकरा गई। सतवीर को अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। सतवीर विवाहित था और उसके दो बच्चे हैं। वह गांव में बिजली की दुकान चलाता था।
संवाद सहयोगी, टोहाना। गांव ललोदा निवासी 38 वर्षीय सतवीर की शनिवार को हुए सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब सतवीर अपनी गाड़ी में सवार होकर गांव डांगरा से अपने घर ललोदा लौट रहा था।
जानकारी के अनुसार, जब उसकी गाड़ी बिढाईखेड़ा मोड़ के पास पहुंची, तो सड़क पर खड़े एक ट्रैक्टर-ट्राला से टकरा गई। उस समय ट्रॉला पर धान का भूसा लोड किया जा रहा था। अचानक हुई टक्कर में सतवीर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
हादसे की खबर मिलते ही मृतक के परिजनों में मातम पसर गया। 38 वर्षीय सतवीर शादीशुदा था और उसके दो छोटे-छोटे बच्चे हैं। वह अपने तीन भाइयों में मंझला था और गांव डांगरा बस स्टैंड पर बिजली की दुकान चलाकर परिवार का पालन-पोषण करता था। ग्रामीणों ने बताया कि सतवीर मिलनसार स्वभाव का था। उसके असामयिक निधन से पूरे परिवार और गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है और ट्रैक्टर-ट्रॉला को कब्जे में ले लिया है।
