भिवानी में पुलिस ने आरोपी ट्रैक्टर ड्राइवर को किया अरेस्ट, लापरवाही में गाड़ी को मारी थी टक्कर

संवाद सहयोगी, टोहाना। पुलिस ने सड़क दुर्घटना प्रकरण में एक आरोपी ट्रैक्टर चालक को काबू किया है। जिसकी पहचान मुनेश निवासी नरवाना तहसील के गांव राजगढ़ ढोबी के रूप में हुई है। आरोपी को पूछताछ उपरांत माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा।



शहर थाना प्रभारी प्रहलाद सिंह ने बताया कि 26 सितंबर को गांव लालोदा निवासी रामधारी उर्फ लीलूराम ने एक शिकायत दी थी कि वह अपने भाई सतबीर सिंह के साथ गाड़ी में गांव डांगरा की ओर जा रहा था। जब वह सनियाना-टोहाना रोड पर गांव बिढाईखेड़ा के बस स्टैंड के पास पहुंचे, तो खेतों से एक ट्रैक्टर चालक तेज रफ्तार और लापरवाही से आया और उनकी गाड़ी में टक्कर मार दी।



इस हादसे में सतबीर सिंह को गंभीर चोटें आईं, जिन्हें सामान्य अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जबकि ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने धारा 281, 106 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया था।



