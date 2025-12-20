Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फतेहाबाद: रतिया में युवक की संदिग्ध मौत, परिजनों ने पोस्टमार्टम से किया इनकार

    By Vishnu Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 07:32 PM (IST)

    रतिया, फतेहाबाद में टोहाना रोड पर टैक्सी स्टैंड के पास एक युवक मृत पाया गया। मृतक की पहचान नाजम सिंह के रूप में हुई, जो पालसर का निवासी था। पुलिस ने श ...और पढ़ें

    Hero Image

    रतिया में युवक की संदिग्ध मौत। सांकेतिक फोटो

    संवाद सूत्र, रतिया (फतेहाबाद)। शनिवार सुबह टोहाना रोड स्थित टैक्सी स्टैंड के पास एक युवक मृत हालत में पाया गया। आसपास के दुकानदारों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की पहचान नाजम सिंह, निवासी पालसर के रूप में की और शव को नागरिक अस्पताल मोर्चरी भेज दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवक नशे का आदि था और बीती रात खुले में ही सो गया था। आशंका है कि युवक की मौत ठंड के कारण भी हुई हो। पुलिस ने तुरंत स्वजनों को घटना की जानकारी दी।

    नाजम सिंह के स्वजनों ने स्वास्थ्य विभाग को लिखित अनुमति दी कि किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई या पोस्टमार्टम न किया जाए। स्वजनों के निर्णय के बाद अस्पताल ने शव को परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने कहा कि इस मामले में किसी अन्य व्यक्ति की लापरवाही या अपराध की आशंका नहीं है।