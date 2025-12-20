फतेहाबाद: रतिया में युवक की संदिग्ध मौत, परिजनों ने पोस्टमार्टम से किया इनकार

संवाद सूत्र, रतिया (फतेहाबाद)। शनिवार सुबह टोहाना रोड स्थित टैक्सी स्टैंड के पास एक युवक मृत हालत में पाया गया। आसपास के दुकानदारों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की पहचान नाजम सिंह, निवासी पालसर के रूप में की और शव को नागरिक अस्पताल मोर्चरी भेज दिया।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवक नशे का आदि था और बीती रात खुले में ही सो गया था। आशंका है कि युवक की मौत ठंड के कारण भी हुई हो। पुलिस ने तुरंत स्वजनों को घटना की जानकारी दी।

नाजम सिंह के स्वजनों ने स्वास्थ्य विभाग को लिखित अनुमति दी कि किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई या पोस्टमार्टम न किया जाए। स्वजनों के निर्णय के बाद अस्पताल ने शव को परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने कहा कि इस मामले में किसी अन्य व्यक्ति की लापरवाही या अपराध की आशंका नहीं है।