Cough Syrup: रोक के बाद कफ सीरप की सप्लाई शुरू, स्वास्थ विभाग ने खांसी की दवाई पर लगाया था प्रतिबंध

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। जिले में पिछले 55 दिनों से रुकी हुई कफ सीरप की सप्लाई आखिरकार स्वास्थ्य विभाग ने पुनः शुरू कर दी है। ठंड बढ़ने के साथ खांसी-जुकाम के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी, जिसके चलते अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीजों को दवाइयों की कमी का सामना करना पड़ रहा था।

दैनिक जागरण ने इस गंभीर मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद विभाग हरकत में आया और सप्लाई प्रक्रिया को तुरंत बहाल किया गया। ये दवाइयां सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों व उप-स्वास्थ्य केंद्रों पर कफ सिरप की खेप भेज दी गई है।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, कुछ बैचों में गुणवत्ता संबंधी संदेह के चलते विभाग ने एहतियातन कफ सिरप की सप्लाई पर अस्थायी रोक लगा दी थी। नए बैच की टेस्टिंग और मंजूरी मिलने तक वितरण बंद रहा। इस बीच तापमान में अचानक गिरावट आने से खांसी-जुकाम वाले मरीजों की संख्या में तेजी आई और कई जगह दवाइयों की कमी महसूस की गई।

इन दिनों जिले के सरकारी अस्पतालों में खांसी के मरीजों की संख्या रोजाना 20 से 30 प्रतिशत तक बढ़ जाती है। खासकर सुबह-शाम ठंड अधिक होने से बच्चों और बुजुर्गों पर इसका सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा था। स्वास्थ्य केंद्रों पर कफ सिरप के अभाव में पैरासिटामोल और स्टीम थैरेपी ही विकल्प के रूप में सुझाए जा रहे थे, लेकिन लगातार बढ़ती भीड़ ने स्थिति को गंभीर कर दिया। जागरण द्वारा इस समस्या को उजागर किए जाने के बाद विभाग ने तेजी दिखाते हुए नए बैच की दवाइयों की आपूर्ति तुरंत शुरू कर दी।

गर्भवती महिलाओं के लिए भेजी गईं पांच लाख कैल्शियम गोलियां कफ सिरप की सप्लाई के साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने जिले के सभी उप-स्वास्थ्य केंद्रों पर करीब पांच लाख कैल्शियम की गोलियां भी भेजी हैं। यह गोलियां मुख्य रूप से गर्भवती महिलाओं व स्तनपान करवाने वाली माताओं को दी जानी हैं।