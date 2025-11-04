Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फतेहाबाद में हुए मारपीट मामले में हमलावर गैंग के 6 सदस्य काबू, बोलेरो गाड़ी व लोहे के पाइप बरामद

    By Vinod Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 11:41 AM (IST)

    फतेहाबाद में सदर पुलिस ने मारपीट और हमले के मामले में छह युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से एक बोलेरो गाड़ी और लोहे के पाइप बरामद हुए हैं। शिकायतकर्ता मक्खन सिंह ने बताया था कि उसके बेटे की तलाश के दौरान उन पर हमला किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

    prefferd source google
    Hero Image

    फतेहाबाद: हमलावर गैंग के छह सदस्य गिरफ्तार, बोलेरो और लोहे के पाइप बरामद

    जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। सदर फतेहाबाद पुलिस ने मारपीट और हमला प्रकरण में शामिल छह युवकों को काबू किया है। पकड़े गए आरोपितों की पहचान कुम्हारियां निवासी ध्युसंत उर्फ डोलू व जयवीर, खाराखेड़ी निवासी रविंद्र, सोनीपत के वार्ड नंबर दो निवासी विकास उर्फ सादू, खाबड़ा कलां निवासी विकास उर्फ संतोष और शेखुपुर दड़ौली निवासी उमाद उर्फ मोहित के रूप में हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से एक बोलेरो गाड़ी और छह लोहे के पाइप भी बरामद किए हैं। पूछताछ पूरी होने के बाद सभी आरोपितों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया।

    थाना सदर प्रभारी निरीक्षक कुलदीप सिंह ने बताया कि आठ अक्टूबर को गांव पीरावाली निवासी मक्खन सिंह ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसका पुत्र सुखदेव सिंह उर्फ सुखा के लापता होने की तलाश के दौरान खाराखेड़ी पुल के पास बोलेरो गाड़ी सवार छह युवकों ने उस पर और उसके साथियों राजू तथा गुरमुख सिंह पुत्र चरण सिंह पर लोहे के पाइपों से हमला कर दिया।

    हमले में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पहले नागरिक अस्पताल फतेहाबाद और बाद में बेहतर उपचार के लिए एमएएमसी मेडिकल कालेज, अग्रोहा रेफर किया गया। घटना की जांच के आधार पर थाना सदर पुलिस ने 12 अक्तूबर 2025 को मामला दर्ज किया। जांच के दौरान पुलिस ने सभी छह आरोपितों की पहचान सुनिश्चित करते हुए उन्हें काबू किया।