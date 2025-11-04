फतेहाबाद में हुए मारपीट मामले में हमलावर गैंग के 6 सदस्य काबू, बोलेरो गाड़ी व लोहे के पाइप बरामद

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। सदर फतेहाबाद पुलिस ने मारपीट और हमला प्रकरण में शामिल छह युवकों को काबू किया है। पकड़े गए आरोपितों की पहचान कुम्हारियां निवासी ध्युसंत उर्फ डोलू व जयवीर, खाराखेड़ी निवासी रविंद्र, सोनीपत के वार्ड नंबर दो निवासी विकास उर्फ सादू, खाबड़ा कलां निवासी विकास उर्फ संतोष और शेखुपुर दड़ौली निवासी उमाद उर्फ मोहित के रूप में हुई है।

पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से एक बोलेरो गाड़ी और छह लोहे के पाइप भी बरामद किए हैं। पूछताछ पूरी होने के बाद सभी आरोपितों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया।

थाना सदर प्रभारी निरीक्षक कुलदीप सिंह ने बताया कि आठ अक्टूबर को गांव पीरावाली निवासी मक्खन सिंह ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसका पुत्र सुखदेव सिंह उर्फ सुखा के लापता होने की तलाश के दौरान खाराखेड़ी पुल के पास बोलेरो गाड़ी सवार छह युवकों ने उस पर और उसके साथियों राजू तथा गुरमुख सिंह पुत्र चरण सिंह पर लोहे के पाइपों से हमला कर दिया।