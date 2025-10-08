Haryana News: किराए पर लिए ट्रैक्टर को बेच दिया, आरोपी गिरफ्तार और वाहन बरामद
फतेहाबाद के टोहाना में किराए पर लिए ट्रैक्टर को धोखे से बेचने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। ईदगाह कॉलोनी के दारा सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी कि छिंदा सिंह ने उनका ट्रैक्टर किराए पर लेकर बेच दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर ट्रैक्टर बरामद कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, टोहाना (फतेहाबाद)। किराए पर लिए गए ट्रैक्टर को धोखाधड़ी से बेच देने के आरोप में शहर पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपित से बेचा गया ट्रैक्टर भी बरामद कर लिया है।
थाना शहर प्रभारी प्रहलाद सिंह ने बताया कि 25 सितंबर को ईदगाह कालोनी निवासी दारा सिंह की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। दारा सिंह ने शिकायत दी थी कि आरोपित छिंदा सिंह निवासी नंगथला ने उनका ट्रैक्टर किराए पर लिया और फिर बेईमानी की नीयत से उसे किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपित छिंदा के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुख्ता सबूत जुटाने के बाद, पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया और धोखाधड़ी से बेचा गया ट्रैक्टर भी बरामद कर लिया।
थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपित से पूछताछ जारी है ताकि यह पता चल सके कि ट्रैक्टर किसे और किन परिस्थितियों में बेचा गया था। उन्होंने आम जनता से अपील की कि किसी भी लेन-देन से पहले पूरी दस्तावेजी प्रक्रिया अपनाएं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।