Haryana News: किराए पर लिए ट्रैक्टर को बेच दिया, आरोपी गिरफ्तार और वाहन बरामद

संवाद सहयोगी, टोहाना (फतेहाबाद)। किराए पर लिए गए ट्रैक्टर को धोखाधड़ी से बेच देने के आरोप में शहर पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपित से बेचा गया ट्रैक्टर भी बरामद कर लिया है।

थाना शहर प्रभारी प्रहलाद सिंह ने बताया कि 25 सितंबर को ईदगाह कालोनी निवासी दारा सिंह की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। दारा सिंह ने शिकायत दी थी कि आरोपित छिंदा सिंह निवासी नंगथला ने उनका ट्रैक्टर किराए पर लिया और फिर बेईमानी की नीयत से उसे किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया।