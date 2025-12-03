फतेहाबाद के रतिया में पागल कुत्ते का खौफ, छह लोगों को बनाया शिकार
रतिया, फतेहाबाद में एक पागल कुत्ते ने छह लोगों पर हमला किया, जिनमें से तीन को गंभीर हालत में अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। आवारा कुत्तों का आतंक ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, रतिया। मंगलवार दोपहर शहर के विभिन्न इलाकों में एक पागल आवारा कुत्ते ने करीब छह लोगों पर हमला कर उन्हें काट लिया। घायल हुए लोगों को तत्काल रतिया के सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जिनमें से तीन की गंभीर हालत के कारण उन्हें अग्रोहा मेडिकल कालेज रेफर किया गया है। घायलों में भुंदड़वास की कस्तूरा रानी, रतिया निवासी जगदीश कुमार, प्रवासी दिनेश कुमार, अमित कुमार, धीरज कुमार और एक अन्य युवक शामिल हैं।
खुलेआम घूम रहा कुत्तों का झुंड
इससे पहले ऐसी घटना झज्जर से आई थी। जहां, आवारा कुत्तों का आतंक अब लोगों के लिए रोज़ की पीड़ा बन चुका है। मुख्य बाजार, पालिका बाजार, रेलवे रोड, सुभाष नगर, दिल्ली गेट, नीमवाली कॉलोनी और बाहरी मुहल्लों तक कुत्तों के झुंड दिनभर खुलेआम घूमते नजर आ रहे हैं।
बुधवार शाम हालात तब और बिगड़ गए जब कुत्तों ने अलग-अलग स्थानों पर आठ लोगों को काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इनमें पांच घायलों को सामान्य अस्पताल में एंटी-रेबीज वैक्सीन दी गई, जबकि तीन लोगों का निजी अस्पतालों में उपचार चल रहा है। बता दें दो दिन पहले भी बाजार में पांच लोगों को कुत्तों ने अपना शिकार बनाया था। दिन पहले भी बाजार के क्षेत्र में पांच लोगों को कुत्तों ने काटा था
