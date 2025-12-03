फतेहाबाद के रतिया में पागल कुत्ते का खौफ, छह लोगों को बनाया शिकार

संवाद सूत्र, रतिया। मंगलवार दोपहर शहर के विभिन्न इलाकों में एक पागल आवारा कुत्ते ने करीब छह लोगों पर हमला कर उन्हें काट लिया। घायल हुए लोगों को तत्काल रतिया के सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जिनमें से तीन की गंभीर हालत के कारण उन्हें अग्रोहा मेडिकल कालेज रेफर किया गया है। घायलों में भुंदड़वास की कस्तूरा रानी, रतिया निवासी जगदीश कुमार, प्रवासी दिनेश कुमार, अमित कुमार, धीरज कुमार और एक अन्य युवक शामिल हैं।