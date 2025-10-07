Haryana News: 14 नशा तस्करों की 4 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क, बुलडोजर चलाने की तैयारी में पुलिस

फतेहाबाद पुलिस ने ऑपरेशन सफाया के तहत नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 तस्करों की 4.07 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की है। तस्करों ने नशीले पदार्थों की तस्करी से यह संपत्ति बनाई थी जिसमें महंगी गाड़ियां मकान जमीन और नकदी शामिल है। पुलिस अब इन संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में है।

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ सख्त अभियान छेड़ते हुए आपरेशन सफाया के तहत अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पहले पुलिस तस्करों को पकड़ती थी, लेकिन अब नशा बेचकर उससे संपत्ति बनाने पर जब्त भी कर रहे है। जिससे अब नशा तस्करों में डर भी बैठ गया है। ऐसे में कुछ नशा तस्कर अपनी संपत्ति अपने परिवार के नाम भी करवा रहे है ताकि संपत्ति कुर्क होने से बच सके।

पुलिस ने अब तक 14 नशा तस्करों पर कार्रवाई की है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 एफ के अंतर्गत 4.07 करोड़ से अधिक की संपत्ति पर कानूनी कुर्की की प्रक्रिया शुरू की गई है। पुलिस की जांच में सामने आया कि तस्करों ने नशीले पदार्थों की तस्करी से भारी संपत्ति खड़ी कर रखी थी।

इनमें महंगी गाड़ियां, ट्रैक्टर, मकान, जमीन, बैंक बैलेंस, आभूषण और नकदी शामिल हैं। पुलिस ने फोरेंसिक मूल्यांकन और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। सक्षम प्राधिकरण से विधिक अनुमति मिलने के बाद अब इन संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है।