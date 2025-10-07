Language
    Haryana News: 14 नशा तस्करों की 4 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क, बुलडोजर चलाने की तैयारी में पुलिस

    By Vinod Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 04:18 PM (IST)

    फतेहाबाद पुलिस ने ऑपरेशन सफाया के तहत नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 तस्करों की 4.07 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की है। तस्करों ने नशीले पदार्थों की तस्करी से यह संपत्ति बनाई थी जिसमें महंगी गाड़ियां मकान जमीन और नकदी शामिल है। पुलिस अब इन संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में है।

    14 नशा तस्करों की संपत्ति होगी कुर्क। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ सख्त अभियान छेड़ते हुए आपरेशन सफाया के तहत अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पहले पुलिस तस्करों को पकड़ती थी, लेकिन अब नशा बेचकर उससे संपत्ति बनाने पर जब्त भी कर रहे है। जिससे अब नशा तस्करों में डर भी बैठ गया है। ऐसे में कुछ नशा तस्कर अपनी संपत्ति अपने परिवार के नाम भी करवा रहे है ताकि संपत्ति कुर्क होने से बच सके।

    पुलिस ने अब तक 14 नशा तस्करों पर कार्रवाई की है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 एफ के अंतर्गत 4.07 करोड़ से अधिक की संपत्ति पर कानूनी कुर्की की प्रक्रिया शुरू की गई है। पुलिस की जांच में सामने आया कि तस्करों ने नशीले पदार्थों की तस्करी से भारी संपत्ति खड़ी कर रखी थी।

    इनमें महंगी गाड़ियां, ट्रैक्टर, मकान, जमीन, बैंक बैलेंस, आभूषण और नकदी शामिल हैं। पुलिस ने फोरेंसिक मूल्यांकन और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। सक्षम प्राधिकरण से विधिक अनुमति मिलने के बाद अब इन संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है।

    पुलिस ने इन पर की है कार्रवाई

    • विनोद कुमार निवासी खाबड़ा कला ट्रैक्टर, बोलेरो पिकअप, कार, स्कूटी, मोटरसाइकिल और आभूषण सहित 41.32 लाख की संपत्ति।
    • महंगा सिंह निवासी बदलपूर, पटियाला रिहायशी मकान 16 लाख रुपये।
    • महेंद्र मिंटू निवासी लोहाखेड़ा क्रेटा कार व मकान 30 लाख रुपये।
    • बब्लू निवासी गुरुनानकपुरा दो स्कार्पियो, विटारा, ट्रैक्टर 28 लाख रुपये।
    • नछतरो निवासी नन्हेड़ी मकान व कार 25 लाख रुपये ।
    • हरपाल कौर निवासी टोहाना जमीन व दो स्कूटी 15 लाख रुपये।
    • देवेंद्र काला निवासी मुसाहली मकान, जमीन व कार 45 लाख रुपये।
    • रिसाला निवासी कोलगढ़ मकान व आई 20 कार 34 लाख रुपये।
    • जनक सिंह निवासी नूरपुर दिवाना स्कार्पियाे, आल्टो व एक्टिवा 12 लाख रुपये।
    • काला सिंह निवासी रत्तनगढ़ कार, ट्रैक्टर व बैंक बैलेंस 8 लाख रुपये।
    • जगसीर सिंह निवासी मोहम्मदपुर सौत्र मकान, ट्रैक्टर व वाहन 37.15 लाख रुपये।
    • संदीप निवासी काजलहेड़ी 7 कनाल 19 मरले जमीन और 4 बाइक 51.35 लाख रुपये।
    • मंजीत निवासी मेहमड़ा मकान व महिन्द्रा 35 लाख रुपये।
    • सुखप्रीत सिंह निवासी फतेहजलाल, जालंधर संपत्ति 30 लाख रुपये।

    किस आधार पर हुई कार्रवाई

    • अपराध शाखा, साइबर सेल और जिला खुफिया इकाई की संयुक्त जांच।
    • संपत्तियों का फोरेंसिक मूल्यांकन और दस्तावेजों की जांच।
    • सक्षम प्राधिकरण से विधिक स्वीकृति प्राप्त करना।
    • मकान, जमीन, वाहन, बैंक खातों और अन्य संपत्तियों पर कुर्की।

    आपरेशन सफाया के तहत अभियान चलाया गया है। नशा बेचने वालों की अब केवल गिरफ्तारी नहीं होगी, बल्कि उनकी पूरी अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा। यह कार्रवाई अभी शुरुआत है। अगली बारी किसकी होगी, इसका अंदाजा हर तस्कर को खुद हो जाएगा।

    - सिद्धांत जैन, एसपी फतेहाबाद।