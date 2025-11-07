Haryana News: खस्ताहाल सड़कों को लेकर आंख मूंदे बैठा विभाग, लोगों के लिए मुश्किल हुआ सफर, लोगों ने की शिकायत

संवाद सूत्र, भिरडाना। क्षेत्र की अधिकांश सड़कों की जर्जर हालत ने लोगों का सफर जोखिम भरा बना दिया है। जगह-जगह पड़े गड्ढों के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। राहगीर घायल हो रहे हैं और वाहनों को भी भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि कुछ सड़कों का निर्माण कुछ ही समय पहले हुआ था। उस समय निम्न गुणवत्ता की वजह से वे भी टूट-फूट कर खतरनाक बन चुकी हैं।

भिरडाना से माजरा जाने वाली सड़क पर स्थिति सबसे ज्यादा दयनीय है। बिजलीघर के पास पीडब्ल्यूडी विभाग ने मिट्टी के ढेर लगवाकर सड़क को बाधित कर दिया है। मिट्टी पर उगी घास इस बात की गवाही दे रही है कि यह ढेर लंबे समय से वहीं पड़ा है। ग्रामीणों ने कई बार पीडब्ल्यूडी के कनिष्ठ अभियंता कुलदीप जांगड़ा को समस्या से अवगत कराया, लेकिन आज तक समाधान नहीं हुआ।

शुक्रवार सुबह भिरडाना से फतेहाबाद जा रहे सुनील और रमेश इसी मिट्टी से फिसलकर घायल हो गए। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने मौके पर रोष प्रदर्शन किया और सड़क से मिट्टी हटाने और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की।

सिर्फ गड्ढे ही नहीं, सड़क किनारे उगी झाड़ियों ने भी यातायात में बाधा डालनी शुरू कर दी है। झाड़ियों की वजह से सड़क की चौड़ाई कम हो गई है, जिससे वाहन चालकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार विभाग से सफाई और मरम्मत की अपील की, लेकिन अधिकारी मौन बने हुए हैं। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर एक सप्ताह के भीतर सड़क सुधार कार्य शुरू नहीं हुआ, तो वे पीडब्ल्यूडी कार्यालय के बाहर धरना देंगे। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार करोड़ों रुपये सड़कों के निर्माण पर खर्च कर रही है, फिर भी विभाग की लापरवाही के कारण जनता को परेशान होना पड़ रहा है।