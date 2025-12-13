फतेहाबाद में नशे से युवक की मौत मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, SHO लाइन हाजिर; पुष्पा सिहाग को मिली कमान

संवाद सूत्र, रतिया (फतेहाबाद)। रतिया शहर में नशे की ओवरडोज से युवक की मौत के बाद पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है। जिला पुलिस कप्तान सिद्धांत जैन ने कार्रवाई करते हुए सिटी थाना प्रभारी रणजीत सिंह को लाइन हाजिर कर दिया है। उनके स्थान पर महिला इंस्पेक्टर पुष्पा सिहाग को रतिया शहर थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है।

गौरतलब है कि गुरुवार को रतिया में कैटरिंग कारोबारी मुकेश मित्तल के इकलौते बेटे अमन (20) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। अमन का शव सड़क किनारे अचेत अवस्था में मिला था। परिजनों ने नशे की ओवरडोज से मौत का आरोप लगाते हुए पुलिस प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए थे। इस मामले में पुलिस अब तक दो आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है।

शनिवार शाम को नव नियुक्त थाना प्रभारी इंस्पेक्टर पुष्पा सिहाग ने कार्यभार संभालते ही सभी बीट अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि नशे का कारोबार करने वालों और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि उनके कार्यक्षेत्र में नशे की सप्लाई पूरी तरह बंद की जाएगी और दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा।

थाना प्रभारी ने सभी बीट अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण करने, लंबित मामलों का शीघ्र निपटान करने और फरियादियों को निष्पक्ष व पारदर्शी न्याय दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने नशे के कारण हुई युवक की मौत पर गहरी चिंता जताते हुए आश्वासन दिया कि मामले में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।