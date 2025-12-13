फतेहाबाद में नशे की ओवरडोज से युवक की मौत मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मेडिकल स्टोर संचालक गिरफ्तार 

संवाद सूत्र, रतिया। नशे के ओवरडोज इंजेक्शन से युवक अमन कुमार की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दीप मेडिकल स्टोर के संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। उप पुलिस अधीक्षक संजय बिश्नोई के मार्गदर्शन में गठित पुलिस टीमों ने दबिश देकर मेडिकल स्टोर संचालक जतिन कुमार निवासी मढ़ को काबू किया।

आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में हिसार जेल भेज दिया गया। उल्लेखनीय है कि बीते दिनों पुराना बाजार क्षेत्र निवासी अमन कुमार गर्ल्स स्कूल के समीप बेहोशी की हालत में मिला था। अस्पताल ले जाने पर डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

परिजनों ने नशे के ओवरडोज इंजेक्शन से मौत का आरोप लगाते हुए कुछ मेडिकल स्टोर संचालकों और सप्लायरों पर गंभीर आरोप लगाए थे। पुलिस ने मृतक के ताऊ सुनील कुमार की शिकायत पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया था।