Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फतेहाबाद में नशे की ओवरडोज से युवक की मौत मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मेडिकल स्टोर संचालक गिरफ्तार 

    By Vishnu Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 11:02 PM (IST)

    रतिया में नशे की ओवरडोज से युवक अमन कुमार की मौत के मामले में पुलिस ने दीप मेडिकल स्टोर के संचालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने मेडिकल स्टोर संचाल ...और पढ़ें

    Hero Image

    नशे की ओवरडोज से युवक की मौत मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सांकेतिक फोटो

    संवाद सूत्र, रतिया। नशे के ओवरडोज इंजेक्शन से युवक अमन कुमार की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दीप मेडिकल स्टोर के संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। उप पुलिस अधीक्षक संजय बिश्नोई के मार्गदर्शन में गठित पुलिस टीमों ने दबिश देकर मेडिकल स्टोर संचालक जतिन कुमार निवासी मढ़ को काबू किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में हिसार जेल भेज दिया गया। उल्लेखनीय है कि बीते दिनों पुराना बाजार क्षेत्र निवासी अमन कुमार गर्ल्स स्कूल के समीप बेहोशी की हालत में मिला था। अस्पताल ले जाने पर डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    परिजनों ने नशे के ओवरडोज इंजेक्शन से मौत का आरोप लगाते हुए कुछ मेडिकल स्टोर संचालकों और सप्लायरों पर गंभीर आरोप लगाए थे। पुलिस ने मृतक के ताऊ सुनील कुमार की शिकायत पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया था।

    इससे पहले दीप मेडिकल स्टोर में काम करने वाले रोहित कुमार निवासी जल्लोपुर ढाणी और नशे की सप्लाई करने वाले सुखपाल सिंह उर्फ बब्बू को गिरफ्तार किया जा चुका है। डीएसपी संजय बिश्नोई ने बताया कि मामले में जांच जारी है और अन्य संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दोषी चाहे कोई भी हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा।