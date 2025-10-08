फतेहाबाद में 29 नशा तस्करों व भगोड़ों पर पुलिस का एक्शन, 7 करोड़ रुपये की संपत्ति होगी कुर्क

फतेहाबाद पुलिस ने नशा तस्करों और भगोड़े अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए करोड़ों की संपत्ति कुर्क करने का अभियान चलाया है। ऑपरेशन सफाया के तहत 15 नशा तस्करों और कई भगोड़ों की लगभग सात करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की जाएगी जिसमें मकान जमीन वाहन और नकदी शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यह कार्रवाई अभी शुरुआत है और तस्करों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा।

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। जिला पुलिस ने नशा तस्करों व भगोड़े अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। पिछले एक महीने में पुलिस ने 29 ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है। पहले केवल मामले दर्ज होते थे, लेकिन अब पुलिस इनकी संपत्ति को कुर्क करेगी।

वहीं, संपत्ति पर बुलडोजर पुलिस चलाएगी। दोनों की करीब सात करोड़ रुपये की संपत्ति है। जिले में 29 ऐसे अपराधियों को चिंहित किया है जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की है। सबसे पहले 15 नशा तस्करों पर कार्रवाई की है।

पुलिस ने यह ऑपरेशन सफाया के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 एफ के अंतर्गत 4.07 करोड़ से अधिक की संपत्ति पर कानूनी कुर्की की प्रक्रिया शुरू की गई है। पुलिस की जांच में सामने आया कि तस्करों ने नशीले पदार्थों की तस्करी से भारी संपत्ति खड़ी कर रखी थी।

इनमें महंगी गाड़ियां, ट्रैक्टर, मकान, जमीन, बैंक बैलेंस, आभूषण और नकदी शामिल हैं। पुलिस ने फोरेंसिक मूल्यांकन और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। जिले में 370 भगोड़ों को पुलिस ने पकड़ा है। इनमें से 15 भगोड़ों की संपत्ति कुर्क करेगी। जिनकी अनुमानित कीमत तीन करोड़ रुपये है।

नशा तस्करी में पुलिस की ये रही कार्रवाई विनोद कुमार निवासी खाबड़ा कलां ट्रैक्टर, बोलेरो पिकअप, कार, स्कूटी, मोटरसाइकिल और आभूषण सहित 41.32 लाख की संपत्ति। महंगा सिंह निवासी बदलपूर, पटियाला रिहायशी मकान 16 लाख रुपये। महेंद्र मिंटू निवासी लोहाखेड़ा क्रेटा कार व मकान 30 लाख रुपये। बब्लू निवासी गुरुनानकपुरा दो स्कार्पियो, विटारा, ट्रैक्टर 28 लाख रुपये। नछतरो निवासी नन्हेड़ी मकान व कार 25 लाख रुपये । हरपाल कौर निवासी टोहाना जमीन व दो स्कूटी 15 लाख रुपये।

देवेंद्र काला निवासी मुसाहली मकान, जमीन व कार 45 लाख रुपये। रिसाला निवासी कोलगढ़ मकान व आई 20 कार 34 लाख रुपये। जनक सिंह निवासी नूरपुर दिवाना स्कार्पियाे, आल्टो व एक्टिवा 12 लाख रुपये। काला सिंह निवासी रत्तनगढ़ कार, ट्रैक्टर व बैंक बैलेंस 8 लाख रुपये। जगसीर सिंह निवासी मोहम्मदपुर सौत्र मकान, ट्रैक्टर व वाहन 37.15 लाख रुपये। संदीप निवासी काजलहेड़ी 7 कनाल 19 मरले जमीन और 4 बाइक 51.35 लाख रुपये। मंजीत निवासी मेहमड़ा मकान व महिन्द्रा 35 लाख रुपये। सुखप्रीत सिंह निवासी फतेहजलाल, जालंधर संपत्ति 30 लाख रुपये।