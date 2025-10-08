Language
    फतेहाबाद में नशा तस्करों पर पुलिस का शिकंजा, करोड़ों की संपत्ति होगी कुर्क; ऑपरेशन सफाया के तहत हुई कार्रवाई

    By Vinod Kumar Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 03:42 PM (IST)

    फतेहाबाद पुलिस ने नशा तस्करों और भगोड़े अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया है। पुलिस ने 29 अपराधियों पर कार्रवाई की है पहले केवल मामले दर्ज होते थे लेकिन अब उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी और बुलडोजर चलाया जाएगा। पुलिस ने 15 नशा तस्करों पर कार्रवाई की है और 4.07 करोड़ से अधिक की संपत्ति पर कुर्की की प्रक्रिया शुरू की है। 370 भगोड़ों में से 15 की संपत्ति कुर्क होगी।

    जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। जिला पुलिस ने नशा तस्करों व भगोड़े अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। पिछले एक महीने में पुलिस ने 29 ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है। पहले केवल मामले दर्ज होते थे, लेकिन अब पुलिस इनकी संपत्ति को कुर्क करेगी वही संपत्ति पर बुलडोजर चलाएगी। 

    जिले में 29 ऐसे अपराधियों को चिंहित किया है जिन पर पुलिस ने कार्रवाई की है। सबसे पहले 15 नशा तस्करों पर कार्रवाई की है। पुलिस ने यह कार्रवाई ऑपरेशन सफाया के तहत की है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 एफ के अंतर्गत 4.07 करोड़ से अधिक की संपत्ति पर कानूनी कुर्की की प्रक्रिया शुरू की गई है।

    पुलिस की जांच में सामने आया कि तस्करों ने नशीले पदार्थों की तस्करी से भारी संपत्ति खड़ी कर रखी थी। इनमें महंगी गाड़ियां, ट्रैक्टर, मकान, जमीन, बैंक बैलेंस, आभूषण और नकदी शामिल हैं। पुलिस ने फोरेंसिक मूल्यांकन और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। जिले में 370 भगोड़ों को पुलिस ने पकड़ा है। इनमें से 15 भगोड़ों की संपत्ति कुर्क करेगी। जिनकी अनुमानित कीमत तीन करोड़ रुपये है।

    नशा तस्करी में पुलिस की ये रही कार्रवाई

    विनोद कुमार निवासी खाबड़ा कलां ट्रैक्टर, बोलेरो पिकअप, कार, स्कूटी, मोटरसाइकिल और आभूषण सहित 41.32 लाख की संपत्ति।

    महंगा सिंह निवासी बदलपूर, पटियाला रिहायशी मकान 16 लाख रुपये।

    महेंद्र मिंटू निवासी लोहाखेड़ा क्रेटा कार व मकान 30 लाख रुपये।

    बब्लू निवासी गुरुनानकपुरा दो स्कार्पियो, विटारा, ट्रैक्टर 28 लाख रुपये।

    नछतरो निवासी नन्हेड़ी मकान व कार 25 लाख रुपये ।

    हरपाल कौर निवासी टोहाना जमीन व दो स्कूटी 15 लाख रुपये।

    देवेंद्र काला निवासी मुसाहली मकान, जमीन व कार 45 लाख रुपये।

    रिसाला निवासी कोलगढ़ मकान व आई 20 कार 34 लाख रुपये।

    जनक सिंह निवासी नूरपुर दिवाना स्कार्पियाे, आल्टो व एक्टिवा 12 लाख रुपये।

    काला सिंह निवासी रत्तनगढ़ कार, ट्रैक्टर व बैंक बैलेंस 8 लाख रुपये।

    जगसीर सिंह निवासी मोहम्मदपुर सौत्र मकान, ट्रैक्टर व वाहन 37.15 लाख रुपये।

    संदीप निवासी काजलहेड़ी 7 कनाल 19 मरले जमीन और 4 बाइक 51.35 लाख रुपये।

    मंजीत निवासी मेहमड़ा मकान व महिन्द्रा 35 लाख रुपये।

    सुखप्रीत सिंह निवासी फतेहजलाल, जालंधर संपत्ति 30 लाख रुपये।

    जिले में पुलिस ने भगोड़ों पर ये की है कार्रवाई

    संदीप कुमार निवासी गुलरवाला, संपत्ति मोटरसाइकिल।

    पवन कुमार निवासी ठाकर बस्ती, संपत्ति मोटरसाइकिल, स्विफ्ट कार।

    अजय निवासी ठाणी ठोबा, संपत्ति मोटरसाइकिल (बुलेट व स्प्लेंडर)।

    तेही सिंह निवासी नकटा, संपत्ति मोटरसाइकिल।

    सत्यवान निवासी इदाछुई, संपत्ति 7 कनाल भूमि।

    विशाल निवासी भट्टू, संपत्ति 28 कनाल 10 मरले भूमि।

    सुभाष निवासी गोरखपुर, संपत्ति मोटरसाइकिल।

    राजीव निवासी बलियाला, संपत्ति 5 कनाल भूमि।

    राजकुमार निवासी सोहली आदमपुर संपत्ति 11 कनाल 3 मरले भूमि।

    जगदीश जल्लोपुर संपत्ति मोटरसाइकिल।

    गुरमंगत निवासी जलोपुर, संपत्ति मोटरसाइकिल।

    कृष कुमार निवासी समैन, संपत्ति रिहायशी मकान।

    धर्मवीर उर्फ धर्मा निवासी कर्मगढ़ जिला जींद, संपत्ति रिहायशी मकान।

    राकेश निवासी बह्रा थाना बेरी जिला झज्जर, संपत्ति रिहायशी मकान

    सुनील कुमार निवासी सुंदर नगर, संपत्ति 7 कनाल 11 मरले जमीन

    अब जाने किस आधार पर हुई कार्रवाई

    अपराध शाखा, साइबर सेल और जिला खुफिया इकाई की संयुक्त जांच।

    संपत्तियों का फोरेंसिक मूल्यांकन और दस्तावेजों की जांच।

    सक्षम प्राधिकरण से विधिक स्वीकृति प्राप्त करना।

    मकान, जमीन, वाहन, बैंक खातों और अन्य संपत्तियों पर कुर्की।

    एसपी सिद्धांत जैन ने बताया कि ऑपरेशन सफाया के तहत अभियान चलाया गया है। नशा बेचने वालों की अब केवल गिरफ्तारी नहीं होगी, बल्कि उनकी पूरी अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा। यह कार्रवाई अभी शुरुआत है। अगली बारी किसकी होगी, इसका अंदाजा हर तस्कर को खुद हो जाएगा।