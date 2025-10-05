फतेहाबाद में सोशल मीडिया पर किया हथियारों का प्रदर्शन, पुलिस ने तीन युवकों को किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। इंटरनेट मीडिया पर अवैध रूप से हथियारों का प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना सदर फतेहाबाद पुलिस ने तीन आरोपितों को काबू किया है।

आरोपियों की पहचान ओमप्रकाश निवासी धारनिया, धर्मपाल निवासी धारनिया और अनिल कुमार निवासी ढाणी माजरा के रूप में हुई है। तीनों को जमानत पर रिहा कर दिया है थाना सदर फतेहाबाद प्रभारी निरीक्षक कुलदीप सिंह ने बताया कि थाना में तैनात सिपाही संदीप कुमार को सूचना मिली थी कि कुछ युवक अपने-अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट्स पर हथियारों के साथ फोटो और वीडियो अपलोड कर रहे हैं।