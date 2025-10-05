फतेहाबाद में सोशल मीडिया पर किया हथियारों का प्रदर्शन, पुलिस ने तीन युवकों को किया गिरफ्तार
फतेहाबाद सदर पुलिस ने इंटरनेट मीडिया पर अवैध हथियारों का प्रदर्शन करने वाले तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। ओमप्रकाश धर्मपाल और अनिल कुमार के रूप में पहचाने गए आरोपियों को बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।
जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। इंटरनेट मीडिया पर अवैध रूप से हथियारों का प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना सदर फतेहाबाद पुलिस ने तीन आरोपितों को काबू किया है।
आरोपियों की पहचान ओमप्रकाश निवासी धारनिया, धर्मपाल निवासी धारनिया और अनिल कुमार निवासी ढाणी माजरा के रूप में हुई है। तीनों को जमानत पर रिहा कर दिया है थाना सदर फतेहाबाद प्रभारी निरीक्षक कुलदीप सिंह ने बताया कि थाना में तैनात सिपाही संदीप कुमार को सूचना मिली थी कि कुछ युवक अपने-अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट्स पर हथियारों के साथ फोटो और वीडियो अपलोड कर रहे हैं।
इन पोस्टों के माध्यम से वे आमजन में भय और दहशत फैलाने का प्रयास कर रहे थे। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने इंटरनेट मीडिया अकाउंट्स की तकनीकी जांच और डाटा वेरिफिकेशन कर संबंधित व्यक्तियों की पहचान की।
थाना प्रभारी निरीक्षक कुलदीप सिंह ने कहा कि इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर हथियारों का प्रदर्शन कर अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ पुलिस की सख्त नीति है।
