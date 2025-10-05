Language
    फतेहाबाद में लाखों की चोरी मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली, CCTV के जरिए की जा रही आरोपियों की तलाश

    By Vishnu kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 12:16 PM (IST)

    फतेहाबाद के माजरा गांव में एक फैशन शोरूम से लाखों रुपये के सूट चोरी हो गए। पुलिस छह टीमों के साथ सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपियों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। चोरों ने लगभग 35 लाख रुपये के लेडीज सूट चुराए और पिकअप वाहन में भाग गए। पुलिस जाँच कर रही है और व्यापारी सुरक्षा के लिए गश्त बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

    लाखों के सूट चोरी मामले में अब तक आरोपितों तक नहीं पहुंच सकी पुलिस। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। शुक्रवार अलसुबह पौने तीन बजे गांव माजरा के माजरा फैशन कैंप शोरूम में लाखों के सूट चोरी मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस की छह टीमें इलाके के विभिन्न गांवों में लगे सीसटीवी कैमरों के माध्यम से आरोपितों का रूट ट्रैक कर रही है। पुलिस को आशंका है कि आरोपित गांवों के रास्ते से फरार हुए हैं।

    पुलिस सूत्रों के अनुसार पुलिस आरोपितों का 200 किलोमीटर तक रूट ट्रैक कर चुकी है लेकिन अब तक आरोपितों तक पहुंच नहीं पाई है। शुक्रवार की अलसुबह तीन नकाबपोश चोर घुसकर करीब पांच हजार सूट, जिनकी कीमत लगभग 35 लाख रुपये है, चोरी कर ले गए।

    चोर सूटों को बोरों में भरकर पिकअप वाहन में डालकर फरार हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने शोरूम कर्मचारियों से पूछताछ की और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले। हालांकि, अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला। विशेष बात यह है कि चोरों ने केवल लेडीज सूट ही उठाए, शोरूम के अन्य सामान में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की।

    यहां बता दें कि गांव माजरा सस्ते कपड़ों का हब बन चुका है और आसपास के जिलों व राजस्थान-पंजाब से लोग यहां खरीदारी के लिए आते हैं। ऐसे में व्यापारी लगातार पुलिस से गश्त बढ़ाने की मांग कर रहे हैं ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

    सदर थाना फतेहाबाद के प्रभारी कुलदीप सिंह ने बताया कि चोरी के आरोपियों की तलाश की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही हैं। पुलिस ने पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए छह टीमें सक्रिय कर रखी हैं, जो लगातार जांच कर रही हैं।