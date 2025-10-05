फतेहाबाद में लाखों की चोरी मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली, CCTV के जरिए की जा रही आरोपियों की तलाश

फतेहाबाद के माजरा गांव में एक फैशन शोरूम से लाखों रुपये के सूट चोरी हो गए। पुलिस छह टीमों के साथ सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपियों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। चोरों ने लगभग 35 लाख रुपये के लेडीज सूट चुराए और पिकअप वाहन में भाग गए। पुलिस जाँच कर रही है और व्यापारी सुरक्षा के लिए गश्त बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। शुक्रवार अलसुबह पौने तीन बजे गांव माजरा के माजरा फैशन कैंप शोरूम में लाखों के सूट चोरी मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस की छह टीमें इलाके के विभिन्न गांवों में लगे सीसटीवी कैमरों के माध्यम से आरोपितों का रूट ट्रैक कर रही है। पुलिस को आशंका है कि आरोपित गांवों के रास्ते से फरार हुए हैं।

पुलिस सूत्रों के अनुसार पुलिस आरोपितों का 200 किलोमीटर तक रूट ट्रैक कर चुकी है लेकिन अब तक आरोपितों तक पहुंच नहीं पाई है। शुक्रवार की अलसुबह तीन नकाबपोश चोर घुसकर करीब पांच हजार सूट, जिनकी कीमत लगभग 35 लाख रुपये है, चोरी कर ले गए।

चोर सूटों को बोरों में भरकर पिकअप वाहन में डालकर फरार हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने शोरूम कर्मचारियों से पूछताछ की और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले। हालांकि, अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला। विशेष बात यह है कि चोरों ने केवल लेडीज सूट ही उठाए, शोरूम के अन्य सामान में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की।

यहां बता दें कि गांव माजरा सस्ते कपड़ों का हब बन चुका है और आसपास के जिलों व राजस्थान-पंजाब से लोग यहां खरीदारी के लिए आते हैं। ऐसे में व्यापारी लगातार पुलिस से गश्त बढ़ाने की मांग कर रहे हैं ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।