खाबड़ा ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश, बहन पर टिप्पणी करने के चलते दोस्तों ने की थी मुकेश की हत्या

संवाद सूत्र, भट्टूकलां। पुलिस ने खाबड़ा गांव में हुए रहस्यमयी ब्लाइंड मर्डर केस का राजफाश कर दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों की पहचान मोहित कुमार उर्फ बादल और दीपू दोनों निवासी खाबड़ा कलां के रूप में हुई है। डीएसपी कुलवंत सिंह ने बताया कि 25 अक्टूबर को खाबड़ा गांव में एक व्यक्ति का शव संदिग्ध हालात में मिला था।

सूचना मिलते ही थाना प्रभारी उपनिरीक्षक राधेश्याम पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। एफएसएल व फोरेंसिक टीमों ने घटनास्थल की गहन जांच की थी। मृतक की पहचान न होने पर शव को नागरिक अस्पताल, फतेहाबाद के शवगृह में सुरक्षित रखवाया गया था। तीन दिन बाद 28 अक्टूबर को मृतक के भाई नरेश कुमार ने शव की पहचान अपने भाई मुकेश कुमार के रूप में की, जो 18 अक्टूबर से लापता था।

दोस्ती के बीच शराब पार्टी बनी हत्या की वजह पूछताछ में दोनों आरोपितों ने खुलासा किया कि 18 अक्टूबर को वे मृतक मुकेश के साथ जोहड़ के किनारे शराब पी रहे थे। इसी दौरान मुकेश ने आरोपित दीपू की बहन के बारे में आपत्तिजनक बातें कही, जिससे गुस्से में आकर दीपू ने घर से कापा लाकर मुकेश के सिर पर वार कर दिया। मुकेश की मौत के बाद दोनों ने कस्सी से गड्ढा खोदकर शव को नाले के किनारे दबा दिया और ऊपर से खास-फूस डालकर छिपा दिया।