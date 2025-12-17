Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फतेहाबाद: जमीन की नीलामी के आदेश के विरोध में किसानों का धरना, नायब तहसीलदार को डेढ़ घंटे बनाया बंधक; 14 पर केस दर्ज

    By Vishnu Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 08:05 PM (IST)

    फतेहाबाद के जाखल के गांव नडेल में किसान की जमीन नीलामी के आदेश के विरोध में किसानों ने धरना दिया। नायब तहसीलदार को किसानों ने बंधक बनाया, बाद में पुलि ...और पढ़ें

    Hero Image

    नायब तहसीलदार की शिकायत पर पुलिस ने बंधक बनाने के आरोप में 14 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया।

    संवाद सूत्र, जाखल(फतेहाबाद)। फतेहाबाद जिले के खंड जाखल के गांव नडेल में एक किसान की जमीन नीलामी के आदेश को लेकर स्थानीय किसानों ने बुधवार को किसान के घर के पास धरना दिया। धरने के दौरान नायब तहसीलदार रशविन्दर सिंह मौके पर पहुंचे और कोर्ट की प्रक्रिया शुरू करने का प्रयास किया। किसान उन्हें रोकते हुए डेढ़ घंटे तक बंधक बनाए रखा। बाद में पुलिस के माध्यम से उन्हें सुरक्षित कार्यलय में पहुंचाया गया। इस मामले में पुलिस ने नायब तहसीलदार की शिकायत पर 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भाकियू के जिला सचिव निर्भय रतिया ने बताया कि नडेल के एक किसान ने जाखल मंडी के आढ़ती से सात लाख रुपये उधार लिए थे, जो ब्याज सहित बढ़कर 27 लाख रुपये हो गए। इस राशि की वसूली के लिए कोर्ट ने किसान की पूरी जमीन नीलाम करने के आदेश दिए हैं, जिसकी कीमत करीब चार करोड़ रुपये आंकी जा रही है।

    उन्होंने बताया कि किसान पंचायत में बैठकर समझौता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन धक्केशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रहा के नेतृत्व में सुबह 10 बजे शुरू हुए धरने में भारी संख्या में किसान शामिल हुए और प्रशासन व सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस मामले को लेकर मृतक किसान के पुत्र बलौर सिंह ने कहा कि उन्हें पिता के कर्ज की जानकारी नहीं थी, बावजूद इसके अन्याय किया जा रहा है।

    आढ़ती जगदीश राय ने बताया कि कोर्ट ने नीलामी का आदेश दिया था और उसका पालन कानून सम्मत है। नायब तहसीलदार ने बताया कि बुधवार को किसी भी व्यक्ति ने नीलामी में भाग नहीं लिया और आगे भी किसानों के साथ वार्ता से समाधान की संभावना है, उन्होंने बताया कि किसानों ने उन्हें डेढ़ घंटे तक बंधक बनाया था जिसकी उन्होंने पुलिस को शिकायत दी है, शिकायत के आधार पर पुलिस ने 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

    इनके खिलाफ दर्ज किया गया केस

    पुलिस ने नायब तहसीलदार की शिकायत पर नड़ेल निवासी रणजीत, दसविन्द्र सिंह उर्फ गग्गू, सुखविन्द्र सिंह, तरसेम, राजविन्द्र, सोनी, बलविन्द्र उर्फ काला, बलोर, सत्तू, पालो कौर व गुरसेवक, सिधानी निवासी अजय व धर्मबीर तथा तलवाड़ी निवासी उत्तम सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।