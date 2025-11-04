फतेहाबाद में युवक ने इंस्टाग्राम पर डाल दी युवती की अश्लील वीडियो, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। महिला थाना फतेहाबाद पुलिस ने एक युवती की अश्लील वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है।

महिला थाना प्रभारी अरुणा ने बताया कि पीड़िता ने थाने में दी शिकायत में कहा कि आरोपित सिमरनदीप सिंह स्कूल आने-जाने के दौरान उसका पीछा करता था। आरोपित उसे मोबाइल पर वीडियो काल कर परेशान करता था और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देता था।