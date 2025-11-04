फतेहाबाद में युवक ने इंस्टाग्राम पर डाल दी युवती की अश्लील वीडियो, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
इंटरनेट पर युवती का अश्लील वीडियो वायरल करने के आरोप में एक व्यक्ति को साइबर अपराध पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तकनीकी जांच के बाद आरोपित को पकड़ा। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वीडियो क्यों वायरल किया गया।
जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। महिला थाना फतेहाबाद पुलिस ने एक युवती की अश्लील वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है।
महिला थाना प्रभारी अरुणा ने बताया कि पीड़िता ने थाने में दी शिकायत में कहा कि आरोपित सिमरनदीप सिंह स्कूल आने-जाने के दौरान उसका पीछा करता था। आरोपित उसे मोबाइल पर वीडियो काल कर परेशान करता था और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देता था।
बाद में उसने वह वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल कर दी।ॉशिकायत के आधार पर पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बाद में जमानत पर रिहा कर दिया।
