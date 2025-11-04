2100 रुपये लेने के लिए हरियाणा की महिलाएं हो जाएं तैयार, लाडो लक्ष्मी योजना के आवेदन के लिए उमड़ी भीड़

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। प्रदेश सरकार की लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं के खातों में जैसे ही राशि पहुंच रही है वैसे ही खुशी भी दोगुनी हो रही है। पहले महिलाएं जो फार्म भरने के लिए पीछे हट रही थी वो फार्म भरने के लिए दस्तावेज पूरा करवा रही है ताकि उन्हें भी राशि मिल सके। सरकार की इस पहल को लेकर महिलाओं में उत्साह और भरोसा दोनों देखने को मिला।

कई महिलाओं ने कहा कि यह योजना उनके लिए आर्थिक सहारा साबित होगी, खासकर उस समय जब घर की कोई जरूरी जरूरत सामने आएगी। जिले में लाडो लक्ष्मी योजना के प्रथम चरण में 20500 पात्र महिलाओं के खातों में राशि जारी की जानी है। लगातार यह राशि खातों में आ रही है।

यह योजना सरकार की उस सोच का हिस्सा है, जिसके तहत बेटियों और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक 51400 महिलाओं ने योजना के तहत आवेदन फार्म भरे हैं। इनमें से 41500 महिलाओं ने अपने आवश्यक दस्तावेज जमा करवाए हैं। वहीं 8200 फार्म दस्तावेज अधूरे या गलत पाए जाने के कारण रिजेक्ट कर दिए गए हैं। अब तक 25800 फार्मों की वेरिफिकेशन पूरी हो चुकी है, जिनमें से 20500 महिलाओं के खातों में राशि अपडेट हो रही है।

सरकार ने हमारे बारे में सोचा, यह बड़ी बात है। इस राशि को मैं अपनी बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए बचाकर रखूंगी। जब समय आएगा, तो यह पैसा बहुत काम आएगा। पहले रसोई खर्च से बचाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। महिलाओं को अब दूसरों से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

सुनीता वार्ड 2 शहर फतेहाबाद।