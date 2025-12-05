Language
    हरियाणा: प्रिंसिपल ने छात्रों से की छेड़छाड़, सीन री-क्रिएट करने पहुंची पुलिस को नहीं मिला एक भी स्टूडेंट, स्कूल संचालक फरार

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 12:57 PM (IST)

    फतेहाबाद के भूना में एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल पर छात्राओं से छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप है। पुलिस जब सीन री-क्रिएट करने स्कूल पहुंची, तो कोई भी छात् ...और पढ़ें

    भूने इलाके के स्कूल पहुंची हरियाणा पुलिस (फाइल फोटो)

    संवाद सूत्र, फतेहाबाद। भूना क्षेत्र के विवादित निजी स्कूल में छात्राओं की पिटाई मामले में वीरवार को पुलिस घटनास्थल पर सीन रि-क्रिएट करने पहुंची, लेकिन मौके पर एक भी छात्रा मौजूद नहीं मिली।

    यहां तक कि 11वीं और 12वीं की वे 25 छात्राएं भी स्कूल नहीं आईं। वहीं मामला दर्ज होने के बाद से ही स्कूल का संचालक सुभाष चंद्र पुलिस गिरफ्त से बाहर है। जिससे पुलिस की चौकसी पर सवाल खड़ा हो रहा है। पुलिस ने बुधवार देर शाम स्कूल संचालक पर मारपीट, छेड़छाड़ सहित अनेक धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया था।

    वीरवार सुबह 11 बजे पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। मौके पर छात्रों के न मिलने पर पुलिस ने ग्रामीणों के माध्यम से तीन छात्राओं को फोन कर बुलाया। पुलिस टीम ने छात्राओं से घटनाक्रम के बारे में जानकारी ली और जहां मारपीट की गई थी, पूरी लोकेशन की वीडियोग्राफी भी की।

    घटना के स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या हुई कम

    घटना के बाद न केवल वरिष्ठ कक्षाएं, बल्कि अन्य कक्षाओं के भी लगभग 40 बच्चे स्कूल नहीं पहुंचे। स्थानीय अभिभावकों ने बताया कि घटना के बाद से वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने में हिचक रहे हैं।

    बड़ी बात है कि स्कूल में पिछले 15 वर्षों से 11वीं और 12वीं की कक्षाएं बिना किसी मान्यता के चलाई जा रही थीं। शिक्षा विभाग इस पूरे मामले में मौन बना रहा, जबकि अवैध कक्षाओं की सूचना स्थानीय स्तर पर कई बार उठाई जा चुकी थी।

     