    हरियाणा में इस दिन होगी सड़क सुरक्षा की परीक्षा, जिले के 1.55 लाख छात्र होंगे शामिल

    By Vishnu Kumar Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 03:42 PM (IST)

    हरियाणा में 23 फरवरी को सड़क सुरक्षा परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें जिले के लगभग 1.55 लाख छात्र भाग लेंगे। इस परीक्षा का उद्देश्य छात्रों को सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में जागरूक करना है। शिक्षा विभाग ने परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है और छात्रों में काफी उत्साह है। अधिकारियों का मानना है कि इससे सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में मदद मिलेगी।

    इस परीक्षा में 1.55 लाख युवा लेंगे भाग (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। जिले में 15 अक्टूबर को अंतर विद्यालय सड़क सुरक्षा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता 2025-26 का आयोजन किया जा रहा है। जिसकी तैयारी चल रही है। प्रतियोगिता सुबह 11 से दोपहर 12 बजे तक जिलेभर के सभी स्कूलों और कालेजों में एक साथ यह आयोजन होगा। इसमें जिले के 1 लाख 55 हजार छात्र-छात्राएं एक ही समय में कलम उठाकर सड़क सुरक्षा का संकल्प लेंगे।

    यह प्रतियोगिता वर्ष 2013-14 से लगातार आयोजित की जा रही है। हर साल यह कार्यक्रम नई ऊंचाइयों को छू रहा है। वर्ष 2024-25 में जिले के 1 लाख 54 हजार से अधिक छात्र इस महाअभियान से जुड़े थे। इस बार यह आंकड़ा और आगे बढ़ने की उम्मीद है। यह पहल साबित करती है कि फतेहाबाद शिक्षा और जागरूकता के क्षेत्र में प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

    एसपी ने कहा कि हम यह नहीं चाहते कि छात्र केवल प्रश्नों के उत्तर दें, बल्कि वे अपने जीवन में जिम्मेदारी के साथ चलें। सड़क सुरक्षा का संदेश किताबों से निकलकर उनकी सोच और व्यवहार का हिस्सा बनना चाहिए। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य छात्रों को ट्रैफिक नियमों, यातायात संकेतों, जिम्मेदार यात्रा व्यवहार और सड़क पर सजगता जैसे विषयों पर व्यवहारिक जानकारी देना है। इससे वे स्वयं के साथ-साथ पूरे समाज को भी सुरक्षित रखने में सक्षम बन सकेंगे।

    प्रशासन ने जिले के सभी शिक्षण संस्थानों से अपील की है कि वे शत-प्रतिशत छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करें। अधिकारियों का कहना है कि यह आयोजन केवल पुरस्कार जीतने का मंच नहीं, बल्कि जीवन बचाने की समझ को आत्मसात करने का अवसर है। स्कूल और कालेजों के प्रांगण बुधवार को सड़क सुरक्षा के नारों से गूंज उठेंगे और हर छात्र अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने का संकल्प लेगा। एसपी सिद्धांत जैन ने अभिभावकों और शिक्षकों से विशेष आग्रह किया कि वे बच्चों को सड़क सुरक्षा के नियमों का महत्व समझाएं।

    उन्होंने कहा कि जब घर और स्कूल मिलकर बच्चों को जागरूक करेंगे, तभी एक ऐसा समाज तैयार होगा जहां हर नागरिक ट्रैफिक नियमों का पालन करना गर्व की बात मानेगा। उन्होंने यह भी कहा कि बच्चे जब सड़क पर सजग रहेंगे तो अपने परिवार और समाज को भी प्रेरित करेंगे। यह महत्त्वपूर्ण आयोजन हरियाणा पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त पहल है। दोनों विभागों का मानना है कि सड़क दुर्घटनाएं आज समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं। ऐसे में यदि बच्चों को स्कूली स्तर से ही सड़क सुरक्षा के नियमों की शिक्षा दी जाए, तो भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है।