फतेहाबाद में नशे की ओवरडोड से इकलौते बेटे की मौत, परिजन बोलें- पुलिस व ड्रग विभाग बिकवा रहा नशा

संवाद सूत्र, रतिया। नशे का कहर एक और युवा की जान ले गया। वीरवार को 20 वर्षीय अमन कुमार की नशे के ओवरडोज इंजेक्शन से मौत हो गई। अमन अपने माता-पिता का इकलौता बेटा और बहन का इकलौता भाई था। पिता के साथ कैटरिंग का काम करने वाला यह युवक नशे की लत से जूझ रहा था।

उसकी जेब से नशीली गोलियां व इंजेक्शन भी बरामद हुए हैं, जिससे नशे की पुष्टि हुई। वीरवार दोपहर को अमन कन्या स्कूल के समीप बेहोशी की हालत में पड़ा होने की सूचना मिली थी। इसके बाद स्वजन जब उसे अस्पताल में लेकर गए तो उसे मृत घोषित कर दिया गया अमन की मौत के बाद परिजन फफक पड़े।

परिवार ने पुलिस प्रशासन और ड्रग विभाग पर खुलेआम नशा बिकवाने के आरोप लगा डाले। परिजन मेडिकल स्टोर मालिकों पर भी भड़के और कहा कि शहर में कई मेडिकल पर खुलेआम नशे की गोलियां बेची जा रही हैं, लेकिन पुलिस ठोस कार्रवाई नहीं करती। परिवार का आरोप है कि जब तक नशा बेचने वालों पर कार्रवाई नहीं होगी, वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे।

परिवार का दर्द-इलाज कराया, पर कहीं न कहीं से मिलता रहा नशा मृतक के पिता मुकेश कुमार ने बताया कि बेटा कुछ समय से नशे का आदी हो गया था। उन्होंने उसका इलाज भी शुरू कराया था, लेकिन शहर में मेडिकल स्टोरों से नशीली दवाओं की आसान उपलब्धता ने अमन को फिर से इस दलदल में धकेल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ मेडिकल स्टोर नाम बदलकर दोबारा नशीली दवाएं बेचने लगते हैं।

पिता ने अमन का मोबाइल दिखाते हुए दावा किया कि उसके फोन पर अंतिम नंबर नशा सप्लाई करने वाले का है। स्वजनों ने यहां तक कहा कि शहर में कई रेहड़ियों पर भी नशा बिकता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विभाग मात्र खाना पूर्ति कर मेडिकल स्टोर को सील कर देता है और इसके पश्चात् फिर से नाम बदलकर नशीली दवाइयों की बिक्री शुरू हो जाती है।

पुलिस सक्रिय, कई मेडिकल स्टोर किए जा चुके सील: डीएसपी युवा की मौत की सूचना मिलने पर डीएसपी संजय सिंह, कार्यवाहक थाना प्रभारी कंवर सिंह सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने परिजनों को निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिया। डीएसपी संजय बिश्नोई ने कहा कि नशे के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है, अब तक चार मेडिकल स्टोर सील किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि मामले की जांच के लिए विशेष टीम गठित कर दी गई है और नशा सप्लाई करने वालों पर दबिश दी जा रही है।