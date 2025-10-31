फतेहाबाद में लोगों ने लगाई 'एकता की दौड़', CM सैनी ने सरदार पटेल की जयंती पर 'रन फॉर यूनिटी' को दिखाई हरी झंडी

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फतेहाबाद में सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर 'रन फॉर यूनिटी' को हरी झंडी दिखाई। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया था, जो हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस वर्ष सरदार पटेल की 150वीं जयंती मनाई जा रही है।

सीएम सैनी ने 'रन फॉर यूनिटी' को हरी झंडी दिखाई (फोटो: ANI)