फतेहाबाद में लोगों ने लगाई 'एकता की दौड़', CM सैनी ने सरदार पटेल की जयंती पर 'रन फॉर यूनिटी' को दिखाई हरी झंडी
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फतेहाबाद में सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर 'रन फॉर यूनिटी' को हरी झंडी दिखाई। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया था, जो हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस वर्ष सरदार पटेल की 150वीं जयंती मनाई जा रही है।
संवाद सूत्र, फतेहाबाद। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती, राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर 'रन फॉर यूनिटी' को हरी झंडी दिखाई और कार्यक्रम में भाग लेने वाले लोगों पर फूलों की वर्षा की।
हर साल, 31 अक्टूबर को, भारत स्वतंत्र भारत के पहले उप-प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन विशेष है क्योंकि यह सरदार पटेल की 150वीं जयंती है।
(समाचार एजेंसी ANI के इनपुट के साथ)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।