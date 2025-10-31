Language
    फतेहाबाद में लोगों ने लगाई 'एकता की दौड़', CM सैनी ने सरदार पटेल की जयंती पर 'रन फॉर यूनिटी' को दिखाई हरी झंडी

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 08:43 AM (IST)

    हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फतेहाबाद में सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर 'रन फॉर यूनिटी' को हरी झंडी दिखाई। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया था, जो हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस वर्ष सरदार पटेल की 150वीं जयंती मनाई जा रही है।

    सीएम सैनी ने 'रन फॉर यूनिटी' को हरी झंडी दिखाई (फोटो: ANI)

    संवाद सूत्र, फतेहाबाद। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती, राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर 'रन फॉर यूनिटी' को हरी झंडी दिखाई और कार्यक्रम में भाग लेने वाले लोगों पर फूलों की वर्षा की।

    हर साल, 31 अक्टूबर को, भारत स्वतंत्र भारत के पहले उप-प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन विशेष है क्योंकि यह सरदार पटेल की 150वीं जयंती है।

    (समाचार एजेंसी ANI के इनपुट के साथ)

     