दिल्ली से भी अधिक प्रदूषित अंबाला और बहादुरगढ़, रेड जोन में हरियाणा के पांच शहर, 420 पार पहुंचा AQI

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। गेहूं की बिजाई शुरू होते ही किसानों द्वारा धान की फसल के अवशेषों को जलाने की घटनाओं ने प्रदेश में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ा दिया है। रविवार को अंबाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स 421 दर्ज किया गया, जो दिल्ली (321) के स्तर से भी अधिक रहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं, बहादुरगढ़ (371), धारूहेड़ा (376), बल्लभगढ़ (306) और मानेसर (322) एक्यूआइ के साथ रेड जोन में हैं। प्रदेश के 16 अन्य शहर येलो जोन में हैं, जबकि नारनौल ग्रीन जोन में है। फतेहाबाद जिले में रविवार सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 329 था। हालांकि, दिन में हवा चलने से शाम तक ये स्तर येलो जोन में आ गया।

गेहूं की अगेती बिजाई करने के लिए किसान फसल अवशेषों को जला रहे हैं, रात के समय नमीयुक्त फसल अवशेष जलने से धुआं अधिक निकलता है जिसके चलते सुबह के समय प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ जाता है। एक्यूआइ का कितना स्तर सही, कितना खराब AQI 0 – 50, ग्रीन: हवा साफ, सामान्य लोगों के लिए कोई स्वास्थ्य खतरा नहीं।

AQI 51 –100, येलो: सामान्य लोगों के लिए कोई गंभीर असर नहीं, संवेदनशील लोगों में हल्की परेशानियां।

AQI 101 –200, ऑरेंज: संवेदनशील लोग जैसे बच्चे, बुजुर्ग, अस्थमा रोगी प्रभावित हो सकते हैं।

AQI 201 –300, रेड: सभी लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है; संवेदनशील लोगों को बाहर जाने से बचना चाहिए।

AQI 301 – 400, पर्पल: लगंभीर स्वास्थ्य खतरा; सभी लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह।

401 – 500, मरून: अत्यधिक गंभीरm सभी लोगों को स्वास्थ्य संबंधी अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत। स्वास्थ्य के लिए खतरा फतेहाबाद नागरिक अस्पताल के छाती रोग विशेषज्ञ डा. मुनीष टुटेजा के अनुसार, फसल अवशेषों से निकलने वाला जहरीला स्माग फेफड़ों में संक्रमण, श्वास रोग, आंखों की जलन और अन्य गंभीर बीमारियों वाले मरीजों के लिए खतरनाक है। साथ ही, कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग इस समय अन्य बीमारियों से भी ग्रस्त हो सकते हैं।

28-29 को बदलेगा मौसम हकृवि, हिसार के मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 27 अक्टूबर तक मौसम आमतौर पर शुष्क रहेगा। हालांकि, 28 और 29 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ के चलते बादलवाही की संभावना है। विशेषज्ञों का कहना है कि बादलवाही के साथ हवा की गति धीमी रहती है तो वायु में मौजूद धूल और धुएं का स्तर बढ़ सकता है। अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 से 19 डिग्री के बीच रहने की संभावना है।