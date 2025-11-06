Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Fatehabad News: जमीन के लालच में भतीजे ने की थी चाचा की हत्या, पॉलीथीन में डाल नहर में फेंका था शव; 5 दिन बाद मिला

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 09:21 PM (IST)

    फतेहाबाद के गोरखपुर गांव में लापता लक्ष्मण की हत्या उसके भतीजे ने की। जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद था। आरोपी बिजेंद्र ने गला दबाकर हत्या की और शव को नहर में फेंक दिया। पुलिस ने बिजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक अविवाहित था और खेतों में रहता था। जमीन के लालच में भतीजे ने हत्या की। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की।

    prefferd source google
    Hero Image

    Fatehabad News: जमीन के लालच में भतीजे ने की थी चाचा की हत्या। सांकेतिक फोटो

    संवाद सूत्र, भूना (फतेहाबाद)। भूना क्षेत्र के गांव गोरखपुर में पांच दिन से लापता 55 वर्षीय लक्ष्मण की हत्या उसी के भतीजे ने गला दबाकर कर दी थी। पूरा मामला जमीन के बंटवारे को लेकर आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक के भतीजे बिजेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरोपित ने गला दबाकर लक्ष्मण ने हत्या की थी और बाद में 31 अक्टूबर को शव प्लास्टिक में डालकर नहर में डाल दिया था। जानकारी के अनुसार लक्ष्मण सिंह अविवाहित था तथा गांव से बाहर खेतों में ढाणी बनाकर अकेला रहता था। वह अक्सर गांव आता-जाता रहा करता था।

    बताया गया कि 31 अक्टूबर के बाद से वह गांव में दिखाई नहीं दिया, जिसके बाद स्वजन ने उसकी तलाश शुरू की। तलाश के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिला। वीरवार सुबह नहर के किनारे से गुजर रहे कुछ लोगों ने खाली नहर में एक शव देखा और तत्काल इसकी सूचना भूना पुलिस को दी।

    पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाकर पहचान कराई गई, जिसमें मृतक लक्ष्मण सिंह निकला। शव को पोस्टमार्टम के लिए फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल भेज दिया गया। भतीजे ने धारण की थी बाबा की वेशभूषा हत्याकांड में आरोपित बिजेंद्र सिंह भी अविवाहित है।

    मृतक के स्वजन के अनुसार वह कुछ वर्षों तक भगवा वस्त्र धारण कर धार्मिक साधक के रूप में जीवन व्यतीत करता रहा। बाद में वह सामान्य दिनचर्या में लौट आया। बिजेंद्र का एक छोटा भाई मंजीत भी है, लेकिन उसका इस घटना से कोई संबंध सामने नहीं आया है। स्वजन का कहना है कि लक्ष्मण व उसके बड़े भाई मनफूल सिंह के नाम पर करीब तीन एकड़ जमीन संयुक्त रूप से दर्ज थी।

    आरोप है कि बिजेंद्र अपने हिस्से की जमीन बढ़ाने के लालच में था और इसी वजह से उसने चाचा की हत्या की योजना बनाई। मृतक के रिश्तेदार नेकीराम और शिकायतकर्ता दिलबाग सिंह ने आरोप लगाया कि बिजेंद्र ने पहले चाचा का गला घोंटा और फिर शव को छिपाने के उद्देश्य से नहर में फेंक दिया। संयोग से नहर पिछले कुछ दिनों से बंद थी, जिस कारण शव बह नहीं सका और स्थानीय लोगों की नजर में आ गया।

    भूना पुलिस ने मृतक लक्ष्मण दास के भाई दिलबाग सिंह की शिकायत के आधार पर भतीजे बिजेंद्र के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। -ओमप्रकाश, थाना प्रभारी भूना।