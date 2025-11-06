Fatehabad News: जमीन के लालच में भतीजे ने की थी चाचा की हत्या, पॉलीथीन में डाल नहर में फेंका था शव; 5 दिन बाद मिला

संवाद सूत्र, भूना (फतेहाबाद)। भूना क्षेत्र के गांव गोरखपुर में पांच दिन से लापता 55 वर्षीय लक्ष्मण की हत्या उसी के भतीजे ने गला दबाकर कर दी थी। पूरा मामला जमीन के बंटवारे को लेकर आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक के भतीजे बिजेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आरोपित ने गला दबाकर लक्ष्मण ने हत्या की थी और बाद में 31 अक्टूबर को शव प्लास्टिक में डालकर नहर में डाल दिया था। जानकारी के अनुसार लक्ष्मण सिंह अविवाहित था तथा गांव से बाहर खेतों में ढाणी बनाकर अकेला रहता था। वह अक्सर गांव आता-जाता रहा करता था।

बताया गया कि 31 अक्टूबर के बाद से वह गांव में दिखाई नहीं दिया, जिसके बाद स्वजन ने उसकी तलाश शुरू की। तलाश के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिला। वीरवार सुबह नहर के किनारे से गुजर रहे कुछ लोगों ने खाली नहर में एक शव देखा और तत्काल इसकी सूचना भूना पुलिस को दी।

पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाकर पहचान कराई गई, जिसमें मृतक लक्ष्मण सिंह निकला। शव को पोस्टमार्टम के लिए फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल भेज दिया गया। भतीजे ने धारण की थी बाबा की वेशभूषा हत्याकांड में आरोपित बिजेंद्र सिंह भी अविवाहित है।

मृतक के स्वजन के अनुसार वह कुछ वर्षों तक भगवा वस्त्र धारण कर धार्मिक साधक के रूप में जीवन व्यतीत करता रहा। बाद में वह सामान्य दिनचर्या में लौट आया। बिजेंद्र का एक छोटा भाई मंजीत भी है, लेकिन उसका इस घटना से कोई संबंध सामने नहीं आया है। स्वजन का कहना है कि लक्ष्मण व उसके बड़े भाई मनफूल सिंह के नाम पर करीब तीन एकड़ जमीन संयुक्त रूप से दर्ज थी।

आरोप है कि बिजेंद्र अपने हिस्से की जमीन बढ़ाने के लालच में था और इसी वजह से उसने चाचा की हत्या की योजना बनाई। मृतक के रिश्तेदार नेकीराम और शिकायतकर्ता दिलबाग सिंह ने आरोप लगाया कि बिजेंद्र ने पहले चाचा का गला घोंटा और फिर शव को छिपाने के उद्देश्य से नहर में फेंक दिया। संयोग से नहर पिछले कुछ दिनों से बंद थी, जिस कारण शव बह नहीं सका और स्थानीय लोगों की नजर में आ गया।