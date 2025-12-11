हरियाणा: फतेहाबाद में करोड़ों की ठगी का पर्दाफाश, महिला सरगना सहित आरोपी गिरफ्तार;10 हजार चावल के कट्टे बरामद
जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। जाखल थाना पुलिस ने करोड़ों की ठगी करने वाले एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने करोड़ों रुपये का चावल बरामद करने के साथ दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। जिसमें करनाल निवासी मनीषा पहले ही गिरफ्तार हो चुकी थी अब मुख्य सरगना करनाल निवासी संदीप उर्फ मोनू पकड़ में आया है।
उसके खिलाफ पहले ही कई मामले दर्ज है। आरोपित के कब्जे से 10 हजार चावल के कट्टे बरामद किए गए, जिनकी बाजार कीमत लगभग पांच करोड़ रुपये आंकी गई है। एसपी सिद्धांत जैन ने बताया कि संदीप के खिलाफ पहले ही 12 अप्रैल 2025 पर धोखाधड़ी करके माल हड़पने, जालसाजी से दस्तावेज तैयार करने और विश्वासघात करने के आरोप हैं।
10 दिसंबर को ही पंजाब के पातड़ा में इस केस में भी आरोपित पर व्यापारिक सौदे में फर्जीवाड़ा, झूठे कागजात बनाकर ठगी करने, तथा माल उठाकर गायब हो जाने के आरोप हैं। करनाल के असंध में 10 दिसंबर को मामला दर्ज है। बड़े स्तर पर फर्जी बिल्टी, नकली दस्तावेज बनवाकर चावल के कट्टों की हेराफेरी, तथा माल लेकर भुगतान न देने जैसे गंभीर आरोप हैं।
ऐसे करते थे ठगी
यह गिरोह बेहद संगठित ढंग से काम कर रहा था। गिरोह पहले राइस मिल मालिकों से संपर्क कर उन्हें दुबई के मो. शेख अब्दुल खान के नाम पर निर्यात का झांसा देता। इसके बाद फर्जी बिल, बिल्टी और कांटा पर्ची तैयार की जाती। माल उठवाने के बाद बहाने बनाकर भुगतान टाल दिया जाता।
विरोध करने पर मिल मालिकों को धमकाने तक की जानकारी सामने आई है। सारा चुराया हुआ माल पानीपत के गांव छाजपुर स्थित हैफेड गोदाम में छिपाकर रखा जाता था, ताकि पुलिस को भनक न लग सके।
इन मिल मालिकों को बनाया शिकार
जेनव राइस मिल (पातड़ा), महादेव, स्वास्तिक व केशव राइस मिल (चिका), गोयल इंटरनेशनल राइस मिल (असंध) लगभग 70 लाख रुपये
लक्ष्मी राइस मिल (जाखल) : 85 लाख रुपये
गोपाल राइस मिल (जाखल) : 35 लाख रुपये
मारुति राइस मिल (टोहाना) : 70 लाख रुपये
इन गिरोह में ये लोग शामिल
महिला आरोपित मनीषा सौदे तय करवाना और भरोसा जीतने का काम करती थी। संदीप व तेजपाल चावल के कट्टों को छिपाना और आगे सप्लाई की कार्य करता था। अंकुर, अंकित और साहिल बिल्टी तैयार करवाना, परिवहन और लेन-देन का कार्य संभालते थे।
पुलिस के अनुसार, यह गैंग बड़े स्तर पर काम कर रहा था और कई जिलों में इसकी पकड़ फैली हुई थी। अमर जिंदल की शिकायत पर थाना जाखल में तीन दिसंबर के तहत मामला दर्ज किया गया। महिला को जेल भेज दिया है जबकि आरोपित को रिमांड पर लिया जाएगा।
