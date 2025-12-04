Language
    हरियाणा: बैक पर हाथ लगाता था प्रिंसिपल, छात्राओं से कहता- ऐसी जगह मारूंगा मां नहीं बन पाओगी, केस दर्ज

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 08:42 AM (IST)

    फतेहाबाद के भूना ब्लॉक में एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल पर छात्राओं के साथ मारपीट का आरोप लगा है। डीईओ की जांच में छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए, जिसके बा ...और पढ़ें

    Hero Image

    25 छात्राओं के दर्ज किए गए बयान (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण टीम, फतेहाबाद। भूना ब्लॉक में स्थित निजी स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा छात्राओं से मारपीट के बाद बुधवार को डीसी के आदेश पर जांच करने डीईओ संगीता बिश्नोई पहुंचीं। जैसे ही उन्होंने बयान लेने शुरू किए तो छात्राएं रोने लगीं।

    बताया कि आरोपित प्रिंसिपल उनके बैक पर हाथ मारता था और कहता था कि ऐसी जगह मारूंगा कि कभी मां नहीं बन पाओगी। डीईओ ने 25 छात्राओं, स्टाफ व ग्रामीणों सहित 48 के बयान दर्ज किए। छात्राओं के बयान के आधार पर भूना पुलिस ने प्रिंसिपल पर केस दर्ज कर लिया है।

    40 पन्नों की रिपोर्ट तैयार

    डीईओ ने 40 पन्नों की रिपोर्ट तैयार कर डीसी को सौंपी है। यह रिपोर्ट डीसी के माध्यम से राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया को भेजी जाएगी।

    विभाग को स्कूल की मान्यता रद करने की सिफारिश भी की है। निजी स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि मामले में समझौता हो गया था, उधर डीईओ ने कहा छात्राओं ने प्रिंसिपल पर गलत तरीके से मारपीट की है, रिपोर्ट बनाकर डीसी को दी गई है।

    बयान की रिकॉर्डिंग

    डीईओ व चार सदस्यों की टीम ने तीन घंटे तक बयान दर्ज किए। छात्राओं ने कहा कि संचालक ने नाराज होकर पूछा कि “मेरी बेटी के बारे में कौन सबूत जुटा रहा है?” जब दो छात्राओं ने बोलने की कोशिश की, तो उन्हें बेरहमी से पीटा।

    आरोपित उनसे मासिक धर्म के बारे में भी पूछता था।

    छात्राओं को चार घंटे तक खड़ा रखा: 22 नवंबर को एक छात्रा के पास मोबाइल मिला था। 24 नवंबर को सुबह 10 बजे प्रिंसिपल ने 11वीं व 12वीं की 16 छात्राओं को कमरे में बुलाया। एक छात्रा ने कहा कि आपकी बेटी भी मोबाइल लेकर आती है तो उसने पिटाई की। एक छात्रा को चार घंटे कक्षा में खड़ा रखा।

    lडीसी के आदेश पर स्कूल पहुंची डीईओ ने छात्राओं व स्टाफ सहित 48 के लिए बयान l 40 पन्नों की बनाई रिपोर्ट, अब राज्य महिला आयोग को भी रिपोर्ट भेजी जाएगी