फतेहाबाद में पुलिस कर्मचारी की विधवा को राहत, अब मिलेगी 100 प्रतिशत पेंशन

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। फतेहाबाद की अदालत ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए पुलिस विभाग में कार्यरत रहे कर्मचारी की विधवा को बड़ी राहत दी है। अतिरिक्त दीवानी जज सुवाशा जावा की अदालत ने हरियाणा सरकार और संबंधित विभाग को निर्देश दिए हैं कि वे पीड़िता को 50 प्रतिशत की बजाय 100 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन जारी करें।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके साथ ही, अदालत ने बकाया पेंशन की राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने के भी आदेश दिए हैं। जानकारी के अनुसार, गांव मानावाली निवासी पुलिस कर्मचारी जगदीश चंद्र की 20 अप्रैल 2003 को मृत्यु हो गई थी। वह उस समय पुलिस विभाग में सब-इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे। उनकी विधवा जानकी देवी ने अपने अधिवक्ता राजबीर सिंह के माध्यम से अदालत में याचिका दायर की थी।

जानकी देवी ने बताया कि पति की मृत्यु के बाद विभाग ने उसे केवल 50 प्रतिशत पेंशन दी, जबकि शेष 50 प्रतिशत पेंशन जगदीश चंद्र की पहली पत्नी के पुत्र कृष्ण कुमार को जारी कर दी गई। सितंबर 2003 में कृष्ण कुमार की हरियाणा पुलिस में नौकरी लग गई, जिसके बाद उसकी पेंशन बंद कर दी गई।

नियमों के अनुसार, उस स्थिति में जानकी देवी को संपूर्ण पेंशन 100 प्रतिशत मिलनी चाहिए थी, लेकिन विभाग ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। यहां तक कि डीआईजी मधुबन, करनाल कार्यालय ने भी उसकी मांग को अस्वीकार कर दिया था।