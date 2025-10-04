'हरी सब्जियां-दालें, फल, दूध और अनाज...', सेहत को लेकर फतेहाबाद में बाल विकास विभाग ने किया लोगों को जागरूक
तोहाना के हिम्मतपुरा गांव में महिला एवं बाल विकास विभाग ने पोषण माह के अंतर्गत महिलाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। सुपरवाइजर करमजीत कौर ने संतुलित आहार और शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। महिलाओं को हरी सब्जियां फल और दालें खाने के लिए प्रेरित किया गया। ईसीसीई की जानकारी दी गई और आंगनबाड़ी केंद्रों को प्राथमिक विद्यालयों से जोड़ने की योजना बनाई गई।
संवाद सहयोगी, टोहाना। पोषण माह अभियान के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग ने शनिवार को गांव हिम्मतपुरा में महिलाओं के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को यह संदेश देना था कि पोषण के साथ पढ़ाई भी उतनी ही जरूरी है।
इस अवसर पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय हिम्मतपुरा की छात्राएं भी मौजूद रही। कार्यक्रम के दौरान सुपरवाइजर करमजीत कौर ने महिलाओं को जागरूक करते हुए बताया कि संतुलित और पोष्टिक आहार शरीर को स्वस्थ, ऊर्जावान और रोग-प्रतिरोधक क्षमता से भरपूर बनाता है।
उन्होंने बताया कि जंक फूड सेहत के लिए हानिकारक है और यह कई तरह की बीमारियों को जन्म देता है। उन्होंने महिलाओं को समझाया कि दैनिक आहार में हरी सब्जियां, दालें, फल, दूध और अनाज शामिल करें ताकि परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ रह सके।
सुपरवाइजर ने यह भी कहा कि अच्छे पोषण के साथ-साथ शिक्षा भी उतनी ही आवश्यक है। उन्होंने महिलाओं को प्रेरित किया कि वे न केवल अपने बच्चों बल्कि स्वयं की पढ़ाई और सीखने पर भी ध्यान दें। इस अवसर पर अभिभावकों को ईसीसीई के बारे में जानकारी दी गई और प्रारंभिक शिक्षा और देखभाल के महत्व के बारे में बताया।
आंगनबाड़ी केंद्रों को पास के प्राथमिक विद्यालयों से जोड़ने के लिए मानचित्र तैयार किया जाएगा और ईसीसीई कार्नर्स की स्थापना की जाएगी, ताकि बच्चों को बेहतर शैक्षिक वातावरण मिल सके।
इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और प्री-स्कूल शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं खेल-आधारित गतिविधियों की जानकारी साझा की जाएगी।
सुपरवाइजर ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं, पोषण संबंधी कार्यक्रमों और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में भी जानकारी दी गई।
कार्यक्रम में सरपंच पलविंद्र कौर, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता बीरमती, इंद्रपाल, पवनदीप, परमजीत सहित क्षेत्र की अनेक महिलाएं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का समापन महिलाओं की सक्रिय भागीदारी और पोषण एवं शिक्षा के प्रति जागरूकता के संकल्प के साथ हुआ।
