'हरी सब्जियां-दालें, फल, दूध और अनाज...', सेहत को लेकर फतेहाबाद में बाल विकास विभाग ने किया लोगों को जागरूक

तोहाना के हिम्मतपुरा गांव में महिला एवं बाल विकास विभाग ने पोषण माह के अंतर्गत महिलाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। सुपरवाइजर करमजीत कौर ने संतुलित आहार और शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। महिलाओं को हरी सब्जियां फल और दालें खाने के लिए प्रेरित किया गया। ईसीसीई की जानकारी दी गई और आंगनबाड़ी केंद्रों को प्राथमिक विद्यालयों से जोड़ने की योजना बनाई गई।

संवाद सहयोगी, टोहाना। पोषण माह अभियान के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग ने शनिवार को गांव हिम्मतपुरा में महिलाओं के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को यह संदेश देना था कि पोषण के साथ पढ़ाई भी उतनी ही जरूरी है।

इस अवसर पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय हिम्मतपुरा की छात्राएं भी मौजूद रही। कार्यक्रम के दौरान सुपरवाइजर करमजीत कौर ने महिलाओं को जागरूक करते हुए बताया कि संतुलित और पोष्टिक आहार शरीर को स्वस्थ, ऊर्जावान और रोग-प्रतिरोधक क्षमता से भरपूर बनाता है।

उन्होंने बताया कि जंक फूड सेहत के लिए हानिकारक है और यह कई तरह की बीमारियों को जन्म देता है। उन्होंने महिलाओं को समझाया कि दैनिक आहार में हरी सब्जियां, दालें, फल, दूध और अनाज शामिल करें ताकि परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ रह सके।

सुपरवाइजर ने यह भी कहा कि अच्छे पोषण के साथ-साथ शिक्षा भी उतनी ही आवश्यक है। उन्होंने महिलाओं को प्रेरित किया कि वे न केवल अपने बच्चों बल्कि स्वयं की पढ़ाई और सीखने पर भी ध्यान दें। इस अवसर पर अभिभावकों को ईसीसीई के बारे में जानकारी दी गई और प्रारंभिक शिक्षा और देखभाल के महत्व के बारे में बताया।