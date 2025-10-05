फतेहाबाद में CIA रतिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हेरोइन तस्करी का मुख्य आरोपी गिरफ्तार
भट्टूकलां में नशा तस्करी के खिलाफ अभियान में सीआईए रतिया पुलिस ने मुख्य आरोपी विकास उर्फ लाल को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी पहले पकड़े गए दो आरोपियों अमित कुमार और सतीश के बयानों के आधार पर हुई जिन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने विकास से हेरोइन खरीदी थी। 30 सितंबर को अमित कुमार से 5.027 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी।
संवाद सूत्र, भट्टूकलां। नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सीआइए रतिया पुलिस ने हेरोइन तस्करी मामले में मुख्य आरोपित विकाश उर्फ लाल को काबू कर लिया है। आरोपित ढाबी खुर्द का निवासी है और इसके पहले ही इसी प्रकरण में दो आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका था।
सीआइए रतिया प्रभारी सहायक उपनिरीक्षक रिछपाल ने बताया कि पहले गिरफ्तार किए गए आरोपितों अमित कुमार निवासी रूपाणा बिश्नोईयान (सिरसा) और सतीश निवासी जनाणा (हनुमानगढ़) के बयान के आधार पर मुख्य आरोपित विकाश की गिरफ्तारी हुई। दोनों आरोपितों ने खुलासा किया कि उन्होंने हेरोइन विकाश उर्फ लाल बहादुर से खरीदी थी।
प्रारंभिक जांच के अनुसार 30 सितंबर को थाना भट्टूकलां पुलिस ने नशा रोकथाम अभियान के दौरान गीगोरानी माइनर पुल, गांव ढाबी खुर्द के पास नाका बंदी की थी। तलाशी के दौरान अमित कुमार की जेब से 5.027 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पूछताछ में उन्होंने हेरोइन विकास से खरीदी होने की बात बताई।
