    हरियाणा में नवोदय स्कूलों में नौवीं और 11वीं क्लास में एडमिशन की लास्ट डेट बढ़ी, अब इस तारीख तक करें आवेदन

    By Vishnu kumar Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 03:19 PM (IST)

    फतेहाबाद के पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय खारा खेड़ी ने सत्र 2026-27 के लिए नौवीं और ग्यारहवीं कक्षा में दाखिले की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। योग्य उम्मीदवार अब 21 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उपायुक्त डॉ. विवेक भारती ने बताया कि आवेदन में सुधार के लिए 22 से 25 अक्टूबर तक विंडो खुलेगी और परीक्षा 7 फरवरी 2026 को होगी।

    नवोदय में नौवीं-ग्यारहवीं प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 21 अक्टूबर तक करें आवेदन (File Photo)

    जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय, खारा खेड़ी में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा नौवीं और 11वीं में दाखिले की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए राहत भरी खबर है।

    ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। अब पात्र अभ्यर्थी 21 अक्टूबर तक नवोदय विद्यालय समिति की आधिकारिक वेबसाइट www.navodaya.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

    उपायुक्त एवं पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय के अध्यक्ष डॉ. विवेक भारती ने यह जानकारी देते हुए बताया कि आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पंजीकृत छात्रों को संशोधन का मौका भी दिया जाएगा। संशोधन के लिए खुलेगी विंडो डा. भारती ने बताया कि 22 से 25 अक्टूबर तक ऑनलाइन सुधार विंडो खोली जाएगी।

    इस दौरान पंजीकृत अभ्यर्थी अपने आवेदन में लिंग (लड़का/लड़की), श्रेणी (सामान्य/ओबीसी/एससी/एसटी), क्षेत्र (ग्रामीण/शहरी), विकलांगता और परीक्षा का माध्यम जैसी महत्वपूर्ण जानकारियों में सुधार कर सकेंगे।

    उन्होंने बताया कि कक्षा नौवीं और 11वीं में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा सात फरवरी, 2026 को आयोजित की जाएगी।  छात्र कक्षा नौवीं के लिए https://cbseitms.nic.in/2025/nvsix_9 और कक्षा 11वीं के लिए https://cbseitms.nic.in/2025/nvsxi_11 लिंक पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

    नौवीं और ग्यारहवीं के लिए पात्रता नियम उपायुक्त डा. विवेक भारती ने नौवीं कक्षा में प्रवेश के लिए पात्रता स्पष्ट करते हुए कहा कि केवल वही अभ्यर्थी पात्र हैं, जो वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2025-26 के दौरान उस जिले के सरकारी/मान्यता प्राप्त स्कूल में आठवीं कक्षा में अध्ययन कर रहे हैं, जहां नवोदय विद्यालय स्थित है।

    उम्मीदवार की जन्मतिथि एक मई, 2011 से 31 जुलाई, 2013 के बीच होनी चाहिए। यह नियम सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों पर लागू है। वहीं, कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 (अप्रैल 2025 से मार्च 2026 सत्र) के दौरान उस जिले के सरकारी व मान्यता प्राप्त स्कूल से दसवीं कक्षा की पढ़ाई की हो, जहां जेएनवी स्थित है। 11वीं के लिए उम्मीदवार की जन्मतिथि एक जून, 2009 से 31 जुलाई, 2011 के बीच होनी चाहिए।